Начали с победы! Рижское "Динамо" обыграло "Автомобилист" на Кубке LDz

В первом периоде команды осторожничали и моментов было не очень много. Первую заброшенную шайбу в матче зрители увидели в концовке первого игрового отрезка - гол на счету новоиспечённого "динамовца" канадца Картера Эштона.

Второй период порадовал зрителей большим количеством опасных моментов, подавляющее большинство которых создали рижане. За 4 минуты до конца периода Эштон оформил дубль, увеличив отрыв "динамовцев".

В заключительном периоде рижанам удалось забросить ещё одну шайбу - за три минуты до финальной сирены Лаурис Дарзиньш реализовал большинство. Отметим, что сухой матч оформил голкипер "Динамо" Кристерс Гудлевскис.

Напомним, что "Автомобилист" прибыл в Ригу без своего звёздного нападающего Павла Дацюка. 41-летний хоккеист остался в Екатеринбурге, где будет заниматься по индивидуальной программе.

В среду, 21 августа, рижское "Динамо" в 19:30 проведёт второй матч на турнире. Соперником латвийской команды станет ярославский "Локомотив".

Отметим, что несколькими часами ранее казанский "Ак Барс" добился уверенной победы над минским "Динамо" - 3:0 (1:0, 2:0, 0:0). В составе победителей заброшенными шайбами отметились Никита Лямкин, Артём Михеев и Камиль Фазылзянов. Стоит отметить, что ворота "Ак Барса" защищал бывший голкипер рижского "Динамо" Тимур Билялов.