Остапенко и Севастова в Нью-Йорке. Кто станет победителем US Open 2019?

Сегодня, 26 августа, стартует основная сетка финального в этом сезоне турнира "Большого шлема" - US Open. Лучшие теннисисты планеты поборются за трофей, но если среди мужчин интрига не так высока, то женский турнир, как обычно, непредсказуем. Давайте окунёмся в Instagram теннисисток, за которыми мы будем наблюдать на кортах Нью-Йорка в ближайшие две недели.
Наоми Осака (1 место в рейтинге WTA)
Ну, тут и обсуждать нечего. Японка является первой ракеткой мира, а также победительницей US Open-2018. Кроме того, в этом году Осака уже побеждала на турнире "Большого шлема", оказавшись лучшей в Австралии. В первом круге ей будет противостоять Анна Блинкова (84 WTA) из России.
Серена Уильямс (8 WTA) и Мария Шарапова (87 WTA)
Этих двух дамочек никому представлять не нужно. Так уж сложилось, что жребий свёл двух легендарных теннисисток уже в первом раунде US Open. Скорее всего, у Шараповой нет шансов против американки. Низкий рейтинг, не хватает матчей для наигранности, постоянные травмы - всё это говорит не в пользу россиянки.
Уильямс, в свою очередь, играла в финале прошлогоднего US Open (проиграла Осаке) и в финале Уимблдона-2019 (проиграла Симоне Халеп). На данный момент на счету Серены 23 победы на турнирах "Большого шлема" и ей не хватает всего одного титула, чтобы сравняться с рекордсменкой всех времен Маргарет Корт, которая блистала в 1960-70-х прошлого века. Может быть US Open-2019 станет тем самым турниром?
Мэдисон Киз (9 WTA) и Слоан Стивенс (10 WTA)
Американки находятся по соседству в мировом рейтинге и многие считают, что предстоящий турнир станет особенным для одной из них. Например, семикратный чемпион турниров "Большого шлема" Джон Макинрой именно этих девушек считает главными (после Серены) фаворитами турнира. На счету Киз пока нет ни одной победы на турнирах "Большого шлема", но она выходила в финал US Open-2017, где уступила... Слоан Стивенс.
Дарья Касаткина (42 WTA)
Российский женский теннис переживает сложные времена - ни одна российская теннисистка не попала в число сеяных на US Open-2019. Первая ракетка России Дарья Касаткина в мировом рейтинге лишь 42-я, прошлые турниры "Большого шлема" не принесли Касаткиной больших успехов, а в первом раунде US Open-2019 ей предстоит встреча с Йоханной Конта (16 WTA). Будет очень сложно!
Эжени Бушар (119 WTA)
Что канадка делает в этом списке, если она даже не попадает в сотню лучших теннисисток планеты? Всё просто! Во-первых, она одна из тех теннисисток, за которыми интересно наблюдать вне зависимости от результатов на корте. Во-вторых, в первом раунде ей предстоит встреча с первой ракеткой Латвии Анастасией Севастовой (11 WTA). Пусть вас не вводит в заблуждение пропасть между теннисистками в мировом рейтинге. Уверены, что Эжени даст бой нашей спортсменке!
Элина Свитолина (5 WTA)
Украинка входит в число пяти лучших теннисисток планеты при том, что на счету 24-летней спортсменки нет ни одной победы на турнирах "Большого шлема". Да что там победы - Свитолина ни разу не выходила в финалы, а US Open и вовсе складывается для неё обычно хуже всех остальных "шлемов". Единственное, что говорит в пользу Свитолиной - это жребий. В первом раунде украинка сыграет с Уитни Осигве, которая в рейтинге занимает 109-е место.
Бьянка Андрееску (15 WTA) и Донна Векич (23 WTA)
Канадка Андрееску и хорватка Векич также многими экспертами перечисляются в числе фаворитов или "тёмных лошадок" предстоящего турнира. Для 19-летней Андрееску US Open-2019 станет первым в карьере, поэтому сказать что либо сложно и остаётся лишь следить за ней на кортах. 23-летняя Векич поиграла на всех турнирах "Большого шлема", но без больших успехов. Уж не знаем, что в ней увидели эксперты, но так уж и быть, обратим внимание.
Алёна Остапенко (77 WTA)
Только из патриотических соображений. Уж очень хочется, чтобы Алёна собралась и доказала всем, что её главные успехи ещё впереди. Будем болеть не смотря ни на что!
В целом, конечно же, делать какие либо прогнозы в первый день соревнований - это крайне глупо. Можно перечислить ещё с десяток теннисисток, которые будут претендовать на титул или тех, кто "выстрелит" на удивление всем экспертам. Рассуждать о шансах на победу можно будет на второй неделе соревнований, а пока давайте просто насладимся теннисом и будем болеть за наших девчонок!