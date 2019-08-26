Остапенко и Севастова в Нью-Йорке. Кто станет победителем US Open 2019?

Эжени Бушар (119 WTA)

Что канадка делает в этом списке, если она даже не попадает в сотню лучших теннисисток планеты? Всё просто! Во-первых, она одна из тех теннисисток, за которыми интересно наблюдать вне зависимости от результатов на корте. Во-вторых, в первом раунде ей предстоит встреча с первой ракеткой Латвии Анастасией Севастовой (11 WTA). Пусть вас не вводит в заблуждение пропасть между теннисистками в мировом рейтинге. Уверены, что Эжени даст бой нашей спортсменке!

Элина Свитолина (5 WTA)

Украинка входит в число пяти лучших теннисисток планеты при том, что на счету 24-летней спортсменки нет ни одной победы на турнирах "Большого шлема". Да что там победы - Свитолина ни разу не выходила в финалы, а US Open и вовсе складывается для неё обычно хуже всех остальных "шлемов". Единственное, что говорит в пользу Свитолиной - это жребий. В первом раунде украинка сыграет с Уитни Осигве, которая в рейтинге занимает 109-е место.

Бьянка Андрееску (15 WTA) и Донна Векич (23 WTA)

Канадка Андрееску и хорватка Векич также многими экспертами перечисляются в числе фаворитов или "тёмных лошадок" предстоящего турнира. Для 19-летней Андрееску US Open-2019 станет первым в карьере, поэтому сказать что либо сложно и остаётся лишь следить за ней на кортах. 23-летняя Векич поиграла на всех турнирах "Большого шлема", но без больших успехов. Уж не знаем, что в ней увидели эксперты, но так уж и быть, обратим внимание.

Алёна Остапенко (77 WTA)

Только из патриотических соображений. Уж очень хочется, чтобы Алёна собралась и доказала всем, что её главные успехи ещё впереди. Будем болеть не смотря ни на что!