Хабиб заработает за бой с Порье больше поединка с Макгрегором

Менеджер Ризван Магомедов, который представляет интересы российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова, рассказал о финансовой стороне предстоящего поединка с Дастином Порье. Об этом сообщает РБК.
По словам Магомедова Хабиб за бой против Порье получит больше, чем он заработал за прошлый поединок против ирландца Конора Макгрегора.
"Заработок будет намного больше. Единственное, что могу сказать - условия предстоящего боя одни из лучших за всю историю ММА", - заявил Магомедов.
Напомним, что бой Макгрегора и Нурмагомедова состоялся в октябре 2018 года. Ранее сообщалось, что за тот поединок Хабиб заработал около 6,5 миллионов долларов.
"Учитывая, что турнир проходит в Абу-Даби, итоговый гонорар может быть еще больше, потому что Хабиб является единственным драйвером всего ивента. Речь идет о миллионах долларов. Не будь Хабиба, то UFC не скоро провели бы там бой", - сказал РБК президент промоушена Fight Nights Global Камил Гаджиев.
Ранее прозвучала информация о том, что у Нурмагомедова осталось два поединка по контракту с UFC, но Магомедов опроверг это. "Информация высосана из пальца. У нас все немного иначе", - сказал он.
Напомним, что бой Порье - Нурмагомедов пройдёт 7 сентября на турнире UFC 242.