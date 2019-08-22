Хабиб заработает за бой с Порье больше поединка с Макгрегором

По словам Магомедова Хабиб за бой против Порье получит больше, чем он заработал за прошлый поединок против ирландца Конора Макгрегора.

"Заработок будет намного больше. Единственное, что могу сказать - условия предстоящего боя одни из лучших за всю историю ММА", - заявил Магомедов.

Напомним, что бой Макгрегора и Нурмагомедова состоялся в октябре 2018 года. Ранее сообщалось, что за тот поединок Хабиб заработал около 6,5 миллионов долларов.

"Учитывая, что турнир проходит в Абу-Даби, итоговый гонорар может быть еще больше, потому что Хабиб является единственным драйвером всего ивента. Речь идет о миллионах долларов. Не будь Хабиба, то UFC не скоро провели бы там бой", - сказал РБК президент промоушена Fight Nights Global Камил Гаджиев.

Ранее прозвучала информация о том, что у Нурмагомедова осталось два поединка по контракту с UFC, но Магомедов опроверг это. "Информация высосана из пальца. У нас все немного иначе", - сказал он.