Хабиб заработает за бой с Порье больше поединка с Макгрегором

Они всегда будут говорить тебе, что ты не сможешь, а когда ты смог, то найдут обязательно, что сказать, всегда найдут, ну или придумают, что сказать. Это я к тому, что довольство Всевышнего является лучшей целью для нас в этой жизни.

