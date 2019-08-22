"Рига" проиграла "Копенгагену" в квалификации Лиги Европы

Датчане на правах хозяев начали очень резво и уже к 10-й минуте вратарю "Риги" Роберту Озолсу дважды пришлось выручать команду. На 18-й минуте "Копенгаген" всё-таки добился своего и Виктор Фишер открыл счёт в матче.

На 39-й минуте Фишер оставил не у дел Элвиса Стуглиса, выбежал один на один с Озолсом, но не смог перебросить вратаря и оформить дубль.

Рижане вплоть до 41-й минуты не нанесли по воротам соперника ни одного удара. Кроме того, хозяева владели мячом 70% первого тайма и не совсем было понятно, каким образом "Рига" сможет забить. Тем не менее, наперекор логике, новоиспечённый футболист "Риги" Владимир Камеш вернул интригу матчу, отправив мяч в угол ворот соперника.

'@RigaFC_Official jaunpienācējs Vladimirs Kamešs pirmā puslaika izskaņā panāk 1:1!

Pieslēdzies TAGAD 2. puslaikam https://t.co/xWSYP1NRmh TV kanālā! pic.twitter.com/tTIZXCIDUR — Sportacentrs.com (@Sportacentrs) August 22, 2019

Во втором тайме хозяева продолжили активничать на футбольном поле, но их атаки разбивались о плотную защиту рижан. На 62-й минуте в собственной штрафной площади неудачно сыграл Стефан Панич, который задел мяч рукой. Судья указал на "точку", с которой не промахнулский Пьерос Сотириу - 2:1.

На 72-й минуте Олег Лайзанс мог сравнять счёт, но мяч после его удара угодил в штангу ворот. Ещё десять минут спустя уже хозяева могли забивать, но надёжно в воротах сыграл Озолс, который отразил удар Мохаммеда Дарами.

В концовке матча рижане перехватили инициативу и всё чаще начали владеть мячом, выбираясь поближе к воротам соперника. За две минуты до конца матча Денис Ракель мог забить, но не смог перебросить вратаря, который поймал мяч.

К сожалению, рижанам не удалось удержать более-менее устраивающий счёт перед ответной игрой. Не хватило буквально 30 секунд. Окончательный счёт в матче установил Дарами, который воспользовался ошибкой Стуглиса и поразил ворота с близкого расстояния - 3:1.

Ответный матч состоится через неделю, 29 августа, на рижском стадионе "Сконто". Для попадания в групповой этап Лиги Европы необходимо преодолеть барьер из четырёх раундов квалификации.