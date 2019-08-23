Хоккеиста сборной России дисквалифицировали на четыре года за кокаин

Сообщается, что в допинг-пробе хоккеиста, взятой во время чемпионата мира в Словакии в мае этого года, был обнаружен кокаин. Как уточнили в федерации, вскрытие пробы "B" игроку не потребовалось.

Дисквалификация отсчитывается от 13 июня 2019 года, а истекает 12 июня 2023 года.

Напомним, что в мае этого года 27-летний Кузнецов оказался в центре скандала после того, как в интернете появился видеоролик, на котором хоккеист разговаривал по телефону в номере отеля, а на столе рядом был рассыпан белый порошок. Спортсмен тогда заявил, что никогда не употреблял наркотики и готов пройти медицинскую экспертизу.

На минувшем чемпионате мира Кузнецов сыграл 10 матчей, забросил 2 шайбы и сделал 4 результативные передачи. С сезона-2013/2014 Кузнецов выступает за клуб Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз", с которым в 2018 году выиграл Кубок Стэнли.