Пт, 23.08.2019
Тарантино снял фильм "Однажды в... Голливуде", который стал не просто данью актерам и фильмам того времени - это своего рода путеводитель, краткий обзор и пересказ эпохи, когда протест против богатых превратился в культурный феномен породивший движение хиппи. Раиса Смирнова, редактор раздела ЗВЕЗДЫ
  • RUS TVNET
  • Спорт
  • Хоккей
  • Хоккеиста сборной России дисквалифицировали на четыре года за кокаин

Хоккеиста сборной России дисквалифицировали на четыре года за кокаин

Евгений Кузнецов

ФОТО: AP/Scanpix

Международной федерации хоккея на льду (IIHF) дисквалифицировала на четыре года хоккеиста сборной России Евгения Кузнецова, который сдал положительный допинг-тест на употребление кокаина.

Сообщается, что в допинг-пробе хоккеиста, взятой во время чемпионата мира в Словакии в мае этого года, был обнаружен кокаин. Как уточнили в федерации, вскрытие пробы "B" игроку не потребовалось.

Дисквалификация отсчитывается от 13 июня 2019 года, а истекает 12 июня 2023 года.

Напомним, что в мае этого года 27-летний Кузнецов оказался в центре скандала после того, как в интернете появился видеоролик, на котором хоккеист разговаривал по телефону в номере отеля, а на столе рядом был рассыпан белый порошок. Спортсмен тогда заявил, что никогда не употреблял наркотики и готов пройти медицинскую экспертизу.

На минувшем чемпионате мира Кузнецов сыграл 10 матчей, забросил 2 шайбы и сделал 4 результативные передачи. С сезона-2013/2014 Кузнецов выступает за клуб Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз", с которым в 2018 году выиграл Кубок Стэнли.

Отметим, что в НХЛ провели своё расследование и заявили, что у Лиги нет оснований не верить словам Кузнецова, после чего закрыли дело в отношении хоккеиста.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ