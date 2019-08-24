Репутация никогда не будет прежней. Как накажут Кузнецова за кокаин?

В пятницу, 23 августа, стало известно, что Международная федерация хоккея на льду (IIHF) дисквалифицировала на 4 года хоккеиста сборной России Евгения Кузнецова, который сдал положительный допинг-тест на употребление кокаина. С официальными заявлениями уже выступили представители Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ), руководство команды "Вашингтон Кэпиталз" и сам хоккеист.
Кузнецов дисквалифицирован на 4 года за употребление кокаина😧 ⠀⠀ Международная федерация хоккея (ИИХФ) дисквалифицировала российского нападающего «Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года. В его допинг-пробе, взятой 26 мая во время последнего ЧМ-2019 нашли кокаин. ⠀⠀ Кузнецов не потребовал вскрытия допинг-пробы В: обычно это значит, что спортсмен признаёт свою вину. Таким образом Кузнецов не сможет играть на Чемпионатах Мира до 2023 года, а также пропустит Олимпиаду-2022 (в случае, если НХЛ разрешит своим игрокам участвовать в турнире). Если же в 2021 году будет проведён Кубок мира, то российский хоккеист сможет на нём сыграть: турнир будет организован НХЛ. ⠀⠀ Напомним, в мае 2019 года в социальных сетях появилось видео, где Кузнецов разговаривает по телефону в номере отеля, а перед ним на столе находится белый порошок. Хоккеист признал подлинность видео, но заявил, что оно было снято летом 2018 года в Вегасе, когда «Вашингтон» выиграл Кубок Стэнли, а также заверил, что никогда не употреблял наркотики. _______________________ Подписывайся и ставь лайк⬇️ Отбираем только самое лучшее И интересное про хоккей для Вас @playhockey @playhockey @playhockey
"Я принимаю это наказание. Я горжусь возможностью представлять свою страну, для меня это всегда было очень важным. Очень тяжело не надевать эту форму четыре года. Я чувствую себя абсолютно ужасно из-за того, что подвел людей", - приводит слова Кузнецова официальный сайт "Вашингтона".
Клуб Кузнецова также выступил с заявлением на счёт сложившийся ситуации. В сообщении говорится, что "Вашингтон" разочарован подобным развитием событий и серьезно относится к этому инциденту. Тем не менее, руководство команды пока решило не делать никаких громких заявлений.
"Мы будем поддерживать связь с НХЛ, поскольку они определяют следующие шаги. Из-за деликатного характера данного вопроса от нас пока не будет никаких комментариев", - говорится в заявлении "Вашингтона".
Далее последовало заявление от НХЛ, а точнее от вице-комиссара Лиги Билла Дэйли, который заявил, что в отличие от IIHF, кокаин не считается препаратом, улучшающим работоспособность хоккеиста, и не является запрещенным веществом в НХЛ. Дэйли подчеркнул, что НХЛ пока воздержится от комментариев на счёт того, будут ли предприниматься дополнительные действия в отношении Кузнецова.
Формально НХЛ не попадает под юрисдикцию ВАДА, поэтому может не признавать допинг-тест Кузнецова, правда, скандал разразился довольно громкий и будет странно, если Лига никак не отреагирует. Кроме того, Кузнецов в мае утверждал, что никогда не употреблял наркотики, получается, что хоккеист врал команде и Лиге.
Это очень сильный удар по НХЛ, которая вряд ли останется без внимания. Всё-таки речь идёт о наркотиках, которые бьют по репутации клуба и Лиги.
Что же грозит Евгению Кузнецова помимо 4 лет дисквалификации от Международной федерации хоккея? Так как дисквалификация хоккеиста закончится в 2023 году, то он точно пропустит Зимние Олимпийские игры 2022. Кроме того, согласно регламенту IIHF, спортсмена, нарушившего антидопинговые правила, лишат всех медалей. Это означает, что у Кузнецова отберут бронзу ЧМ-2019, которую он завоевал в составе сборной России. Ну и репутация, она уже никогда не будет прежней...
Напомним, что в мае этого года 27-летний Кузнецов оказался в центре скандала после того, как в интернете появился видеоролик, на котором хоккеист разговаривал по телефону в номере отеля, а на столе рядом был рассыпан белый порошок. Спортсмен тогда заявил, что никогда не употреблял наркотики и готов пройти медицинскую экспертизу.