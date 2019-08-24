Репутация никогда не будет прежней. Как накажут Кузнецова за кокаин?

"Я принимаю это наказание. Я горжусь возможностью представлять свою страну, для меня это всегда было очень важным. Очень тяжело не надевать эту форму четыре года. Я чувствую себя абсолютно ужасно из-за того, что подвел людей", - приводит слова Кузнецова официальный сайт "Вашингтона".

Клуб Кузнецова также выступил с заявлением на счёт сложившийся ситуации. В сообщении говорится, что "Вашингтон" разочарован подобным развитием событий и серьезно относится к этому инциденту. Тем не менее, руководство команды пока решило не делать никаких громких заявлений.

"Мы будем поддерживать связь с НХЛ, поскольку они определяют следующие шаги. Из-за деликатного характера данного вопроса от нас пока не будет никаких комментариев", - говорится в заявлении "Вашингтона".

Далее последовало заявление от НХЛ, а точнее от вице-комиссара Лиги Билла Дэйли, который заявил, что в отличие от IIHF, кокаин не считается препаратом, улучшающим работоспособность хоккеиста, и не является запрещенным веществом в НХЛ. Дэйли подчеркнул, что НХЛ пока воздержится от комментариев на счёт того, будут ли предприниматься дополнительные действия в отношении Кузнецова.

Формально НХЛ не попадает под юрисдикцию ВАДА, поэтому может не признавать допинг-тест Кузнецова, правда, скандал разразился довольно громкий и будет странно, если Лига никак не отреагирует. Кроме того, Кузнецов в мае утверждал, что никогда не употреблял наркотики, получается, что хоккеист врал команде и Лиге.

Это очень сильный удар по НХЛ, которая вряд ли останется без внимания. Всё-таки речь идёт о наркотиках, которые бьют по репутации клуба и Лиги.

Что же грозит Евгению Кузнецова помимо 4 лет дисквалификации от Международной федерации хоккея? Так как дисквалификация хоккеиста закончится в 2023 году, то он точно пропустит Зимние Олимпийские игры 2022. Кроме того, согласно регламенту IIHF, спортсмена, нарушившего антидопинговые правила, лишат всех медалей. Это означает, что у Кузнецова отберут бронзу ЧМ-2019, которую он завоевал в составе сборной России. Ну и репутация, она уже никогда не будет прежней...