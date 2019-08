Репутация никогда не будет прежней. Как накажут Кузнецова за кокаин?

Кузнецов дисквалифицирован на 4 года за употребление кокаина😧 ⠀⠀ Международная федерация хоккея (ИИХФ) дисквалифицировала российского нападающего «Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года. В его допинг-пробе, взятой 26 мая во время последнего ЧМ-2019 нашли кокаин. ⠀⠀ Кузнецов не потребовал вскрытия допинг-пробы В: обычно это значит, что спортсмен признаёт свою вину. Таким образом Кузнецов не сможет играть на Чемпионатах Мира до 2023 года, а также пропустит Олимпиаду-2022 (в случае, если НХЛ разрешит своим игрокам участвовать в турнире). Если же в 2021 году будет проведён Кубок мира, то российский хоккеист сможет на нём сыграть: турнир будет организован НХЛ. ⠀⠀ Напомним, в мае 2019 года в социальных сетях появилось видео, где Кузнецов разговаривает по телефону в номере отеля, а перед ним на столе находится белый порошок. Хоккеист признал подлинность видео, но заявил, что оно было снято летом 2018 года в Вегасе, когда «Вашингтон» выиграл Кубок Стэнли, а также заверил, что никогда не употреблял наркотики. _______________________ Подписывайся и ставь лайк⬇️ Отбираем только самое лучшее И интересное про хоккей для Вас @playhockey @playhockey @playhockey

