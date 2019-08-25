Видео: Харитонов "отомстил" за удар в пах и нокаутировал Митриона

Напомним, что первый бой между Харитоновым и Митрионом состоялся в феврале этого года, но был признан несостоявшимся - американец случайно ударил в пах Харитонова, который не смог продолжить бой.

На этот раз бой обошёлся без конфузных ситуаций. Митрион продержался до второго раунда, а затем Харитонов нокаутировал соперника, нанеся апперкот, а потом удар коленом в челюсть.

PRIDE's legendary paratrooper, Sergei Kharitonov (30-7, 2 NC), is now unbeaten in 8 straight bouts, repeatedly bobbling Matt Mitrione's mouthpiece en route to a brutal, second-round salvo! The 39-year-old has stopped 28, 19 by knockout. And #Bellator225 ends with all finishes. pic.twitter.com/Yf7O9bOwLB — Kyle Johnson (@VonPreux) August 25, 2019

После победы в поединке Сергей Харитонов потребовал титульный бой: "Я был настроен на полный бой – три раунда по пять минут, но тяжелый вес таков, что все может решить один удар. Думаю, с каждым поединком мой апперкот будет становиться все лучше. Я хочу бой за титул".