Вс, 25.08.2019
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Видео: Харитонов "отомстил" за удар в пах и нокаутировал Митриона

Мэтт Митрион и Сергей Харитонов

ФОТО: twitter.com/bellatormma

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов нокаутировал американца Мэтта Митриона в главном поединке турнира Bellator 225, который прошел в Бриджпорте (Коннектикут, США).

Напомним, что первый бой между Харитоновым и Митрионом состоялся в феврале этого года, но был признан несостоявшимся - американец случайно ударил в пах Харитонова, который не смог продолжить бой.

На этот раз бой обошёлся без конфузных ситуаций. Митрион продержался до второго раунда, а затем Харитонов нокаутировал соперника, нанеся апперкот, а потом удар коленом в челюсть.

После победы в поединке Сергей Харитонов потребовал титульный бой: "Я был настроен на полный бой – три раунда по пять минут, но тяжелый вес таков, что все может решить один удар. Думаю, с каждым поединком мой апперкот будет становиться все лучше. Я хочу бой за титул".

Отметим, что эта победа стала для Харитонова 29-й при шести поражениях. На счету Митриона 13 побед и 7 поражений.

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