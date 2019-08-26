Мейвезер и Макгрегор снова встретятся друг с другом

Как сообщает источник, спортсмены будут соревноваться в разных конкурсах на выносливость и скорость. Шоу покажут в канун Нового года в Японии.

По данным издания The Sun ирландец в скором времени подпишет контракт на сумму 12 миллионов долларов. В шоу примет участие также японский боксёр Тенсин Насукава, которого Мейвезер победил в выставочном матче в декабре 2018 года.

Флойд Мейвезер и Тенсин Насукава ФОТО: Reuters/ScanPix