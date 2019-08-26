Пн, 26.08.2019
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Мейвезер и Макгрегор снова встретятся друг с другом

Флойд Мейвезер и Конор Макгрегор

ФОТО: AP/LETA

Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер и экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор снова встретятся лицом к лицу, правда, не на боксёрском ринге, а в японском телешоу "Суперзвёзды". Об этом сообщает International Business Times.

Как сообщает источник, спортсмены будут соревноваться в разных конкурсах на выносливость и скорость. Шоу покажут в канун Нового года в Японии.

По данным издания The Sun ирландец в скором времени подпишет контракт на сумму 12 миллионов долларов. В шоу примет участие также японский боксёр Тенсин Насукава, которого Мейвезер победил в выставочном матче в декабре 2018 года.

Флойд Мейвезер и Тенсин Насукава

ФОТО: Reuters/ScanPix

Ранее Конор Макгрегор в разговоре с ESPN сообщил, что планирует вернуться в октагон и провести бой в UFC уже до конца 2019 года. На данный момент неизвестно, кто станет соперником ирландца.

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