Мейвезер и Макгрегор снова встретятся друг с другом

Бывший чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер и экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор снова встретятся лицом к лицу, правда, не на боксёрском ринге, а в японском телешоу "Суперзвёзды". Об этом сообщает International Business Times.
Как сообщает источник, спортсмены будут соревноваться в разных конкурсах на выносливость и скорость. Шоу покажут в канун Нового года в Японии.
По данным издания The Sun ирландец в скором времени подпишет контракт на сумму 12 миллионов долларов. В шоу примет участие также японский боксёр Тенсин Насукава, которого Мейвезер победил в выставочном матче в декабре 2018 года.
Ранее Конор Макгрегор в разговоре с ESPN сообщил, что планирует вернуться в октагон и провести бой в UFC уже до конца 2019 года. На данный момент неизвестно, кто станет соперником ирландца.