Защитник "Ливерпуля" Ван Дейк признан лучшим игроком Лиги чемпионов 2018/19

В четверг, 29 августа, в Монако прошла не только жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/2020, но и были названы лучшие игроки прошлого розыгрыша.

Помимо голландца на награду претендовали нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду и форвард "Барселоны" Лионель Месси, но приз достался Ван Дейку. Напомним, что голландец вместе с "Ливерпулем" стал победителем Лиги чемпионов, а также довёл свою сборную до финала Лиги Наций.

Голландец был назван также лучшим защитником минувшего розыгрыша. Лучшим вратарём был назван игрок "Ливерпуля" Алисон Бекер, который обошёл в голосовании Уго Льориса из "Тоттенхэма" и Марка-Андре тер Штегена из "Барселоны".

Лучшим полузащитником признали Френки де Йонга, который в прошлом сезоне выступал за амстердамский "Аякс", а летом этого года перешёл в "Барселону". Напомним, что 22-летний де Йонг помог своей бывшей команде выйти в полуфинал Лиги чемпионов, где "Аякс" по сумме двух встреч уступил "Тоттенхэму".