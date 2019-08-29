Чуть-чуть не хватило! "Рига" победила, но не прошла в Лигу Европы

В самом начале матча у ворот гостей оказались Владимир Камеш и Роман Дебелко, но у футболистов "Риги" возникли сложности с взаимопониманием и атака захлебнулась.

Большую часть первого тайма активнее были хозяева, так как нужно было забивать любой ценой. Футболисты "Риги" всеми способами пытались доставить мяч в штрафную соперника, но чаще всего передачи оказывались неточными или слишком слабыми. В первые 45 минут болельщики на стадионе "Сконто" голов так и не увидели.

Первый реально опасный момент у ворот возник на 70-й минуте, когда датчане заработали право на стандарт прямо на линии штрафной. Гости навесили в штрафную площадь рижан, где хозяев от гола спас голкипер Роберт Озолс.

Первый, и как оказалось, единственный гол в матче был забит на 75-й минуте. Автором забитого мяча стал Фелипе Брисола, который пробил в нижний угол после передачи Олега Лайзанса.

В оставшееся время рижане владели подавляющим преимуществом, давили, бежали вперёд, подавали в штрафную, но всё оказалось тщетно - счёт на табло не изменился и минимальной победы не хватило для того, чтобы "Рига" смогла дебютировать в групповом этапе Лиги Европы.

Напомним, что в первом матче, который состоялся неделю назад в Дании, "Рига" потерпела поражение со счётом 1:3. Общий счёт по сумме двух встреч стал 2:3 в пользу "Копенгагена", который и вышел в групповой этап Лиги Европы. Жеребьёвка групповой стадии Лиги Европы сезона-2019/2020 состоится в пятницу, 30 августа, в 14:00 по латвийскому времени.