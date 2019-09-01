Вс, 1.09.2019
Началась война, умерло много людей. Многие квартиры и дома были разрушены. Ночами мы не могли спать, поскольку боялись, что случится что-то плохое. Целый месяц мы не выходили из дома и не видели друзей. Одному нашему соседу отрубили голову, другие лишились рук или ног. Живущая в Эстонии сирийка Ширан Ахмед

Поветкин победил Фьюри единогласным решением судей

Александр Поветкин - Хьюи Фьюри

ФОТО: ANDREW COULDRIDGE/Action Images via Reuters/Scanpix

В ночь с субботы на воскресенье в Лондоне прошёл турнир по профессиональному боксу, в одном из поединков которого выступили бывший временный чемпион мира в супертяжёлом весе Александр Поветкин и экс-претендент на титул чемпиона мира Хьюи Фьюри.

Александр Поветкин вернулся на ринг после годовалого простоя. Свой последний бой россиянин провёл в сентябре 2018-го года, когда проиграл Энтони Джошуа.

Среди возможных соперников Поветкина перечислялись многие боксёры, но в конце концов им стал двоюродный брат Тайсона Фьюри - Хьюи Фьюри.

Поединок между Поветкиным и Фьюри прошёл все отведённые регламентом 12 раундов. Первые шесть из них прошли в равной борьбе, а потом Поветкин начал прессинговать соперника и был более точным. Фьюри пытался сбивать атаки соперника клинчами, но в заключительном раунде россиянин нанёс сопернику несколько точных ударов и забрал концовку.

По итогам двенадцати раундов все судьи отдали победу россиянину - 117:111, 117:111, 117:111. Поветкин стал обладателем пояса WBA International, который ранее являлся вакантным. 

"Я очень счастлив. Был очень хороший, интересный бой. Мне хочется поблагодарить публику, потому что она очень тепло встречает. В Англии вообще любят бокс. Хочется передать привет всем русским ребятам. Хочу поздравить всю Россию", - сказал Поветкин после боя.

Добавим, что перед боем Поветкин - Фьюри в раздевалку к россиянину зашёл украинец Александр Усик. "Я проездом. Посмотрю, что здесь будете творить чудеса. Успехов вам. Всего доброго", - сказал Усик.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ