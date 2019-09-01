Поветкин победил Фьюри единогласным решением судей

Александр Поветкин вернулся на ринг после годовалого простоя. Свой последний бой россиянин провёл в сентябре 2018-го года, когда проиграл Энтони Джошуа.

Среди возможных соперников Поветкина перечислялись многие боксёры, но в конце концов им стал двоюродный брат Тайсона Фьюри - Хьюи Фьюри.

Поединок между Поветкиным и Фьюри прошёл все отведённые регламентом 12 раундов. Первые шесть из них прошли в равной борьбе, а потом Поветкин начал прессинговать соперника и был более точным. Фьюри пытался сбивать атаки соперника клинчами, но в заключительном раунде россиянин нанёс сопернику несколько точных ударов и забрал концовку.

По итогам двенадцати раундов все судьи отдали победу россиянину - 117:111, 117:111, 117:111. Поветкин стал обладателем пояса WBA International, который ранее являлся вакантным.

"Я очень счастлив. Был очень хороший, интересный бой. Мне хочется поблагодарить публику, потому что она очень тепло встречает. В Англии вообще любят бокс. Хочется передать привет всем русским ребятам. Хочу поздравить всю Россию", - сказал Поветкин после боя.