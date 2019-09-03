Полиция приступила к уничтожению кокаина из Кокнесе

Начато уничтожение изъятого в начале года в Кокнесе крупного груза кокаина, сообщил в передаче 900 sekundes на телеканале LNT начальник Государственной полиции Интс Кюзис.
Он не уточнил, каким образом кокаин уничтожается, но подчеркнул, что расследование уголовного дела продвигается и полиция "уже довольно много выяснила".
В настоящее время по делу к ответственности привлечено десять человек, а еще несколько лиц объявлены в розыск, сообщил Кюзис.
Как сообщалось ранее, 8 января этого года Госполиция в сотрудничестве с правоохранительными органами США и антитеррористическим подразделением "Омега" задержала в Кокнесском крае груз из 42 картонных ящиков, отправленных из Эквадора.
В ящиках было 2195 брикетов кокаина с логотипами TNT, Badboys, Gold и изображением дельфина. Каждый брикет содержал по 1000 граммов наркотического вещества.
Полиция Эквадора заявила, что найденные в Кокнесе 2 тонны кокаина были ввезены в Европу в морском контейнере, в сопроводительных документах к которому было указано, что груз состоит из продуктов питания.
Ферма в Кокнесском крае служила своего рода центром логистики для дальнейшего распространения наркотиков в Европе.
В результате оперативной деятельности в Латвии были задержаны пять человек - Янис Б., Андрис Э., Эдгар Э., Имант Б. и Агрис В.
Агентству LETA стали известны имена некоторых задержанных - это Андрис и Эдгар Элстсы и бывший полицейский Агрис Вайводс.
Передача Nekā pēsonīga на телеканале TV3 ранее сообщила, что полиция по этому делу провела обыск также в офисе принадлежащей Янису Скрабансу фирмы JS Products.