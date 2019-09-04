Ср, 4.09.2019
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"Динамо" у себя дома принимает нижегородское "Торпедо"

Рижское "Динамо"

ФОТО: Raimonds Volonts, "Dinamo Rīga"

Сегодня, 4 сентября, рижское "Динамо" у себя дома проведёт второй матч в рамках нового сезона регулярного чемпионата КХЛ. На этот раз латвийской команде будет противостоять нижегородское "Торпедо". Начало игры в 19:30. 

Для рижского "Динамо" матч против "Торпедо" станет вторым в этом сезоне. Первую же игру подопечные Гирта Анкипанса провели в понедельник, 2 сентября, когда на глазах у переполненной "Арены Рига" обыграли московский "Спартак" Олега Знарка - 2:1.

Первый матч для "Торпедо" сложился менее удачно - хоккеисты из Нижнего Новгорода уступили на выезде московскому "Динамо" - 3:2. 

В общей сложности рижане встречались с "Торпедо" 31 раз - 18 побед на счету нижегородцев и 13 раз сильнее оказывалось "Динамо". Смогут ли рижане сократить эту разницу и поспособствуют ли этому новобранцы "Динамо", которые принесли победу клубу в первом матче сезона? Узнаем сегодня вечером.

После матча с "Торпедо" рижан ожидает выездная серия - 7 сентября против "Йокерита", 9 сентября против "Нефтехимика" и 12 сентября против "Спартака".

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