"Динамо" у себя дома принимает нижегородское "Торпедо"

Для рижского "Динамо" матч против "Торпедо" станет вторым в этом сезоне. Первую же игру подопечные Гирта Анкипанса провели в понедельник, 2 сентября, когда на глазах у переполненной "Арены Рига" обыграли московский "Спартак" Олега Знарка - 2:1.

Первый матч для "Торпедо" сложился менее удачно - хоккеисты из Нижнего Новгорода уступили на выезде московскому "Динамо" - 3:2.

В общей сложности рижане встречались с "Торпедо" 31 раз - 18 побед на счету нижегородцев и 13 раз сильнее оказывалось "Динамо". Смогут ли рижане сократить эту разницу и поспособствуют ли этому новобранцы "Динамо", которые принесли победу клубу в первом матче сезона? Узнаем сегодня вечером.