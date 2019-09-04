Медведев вышел в полуфинал US Open. Российским теннисистам не удавалось это с 2010 года

Медведев стал первым россиянином в полуфинале турнира "Большого шлема", начиная с US Open-2010, когда такого же результата добился Михаил Южный, пишет Sports.ru.

"Я впервые сыграю в полуфинале турнира "Большого шлема".

Если честно, мне пока сложно осознать, насколько это важный момент.

Поединок получился довольно странным. Меня снова беспокоило бедро, так что пришлось действовать в несколько иной манере. Рад, что мне всё удалось.

Перед игрой чувствовал себя очень хорошо, однако в первой партии вновь ощутил дискомфорт.

Во время медицинского тайм-аута принял болеутоляющее, и оно подействовало. Посмотрим, как буду ощущать себя завтра", - сказал Медведев в интервью на корте.

Матч продолжался 2 часа 34 минуты. За это время 23-летний Даниил сделал четыре брейка и 11 эйсов, 12 раз ошибившись при подаче.

34-летний Стэн дважды брал подачу соперника, совершил десять эйсов и четыре двойные ошибки.

Россиянин увеличил отрыв в личных встречах игроков - 2:0.