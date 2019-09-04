Медведев вышел в полуфинал US Open. Российским теннисистам не удавалось это с 2010 года

Российский теннисист Даниил Медведев прошёл в полуфинал US Open, в четвертьфинале обыграв швейцарца Стэна Вавринку со счетом 7:6 (6), 6:3, 3:6, 6:1.
Медведев стал первым россиянином в полуфинале турнира "Большого шлема", начиная с US Open-2010, когда такого же результата добился Михаил Южный, пишет Sports.ru.
"Я впервые сыграю в полуфинале турнира "Большого шлема".
Если честно, мне пока сложно осознать, насколько это важный момент.
Поединок получился довольно странным. Меня снова беспокоило бедро, так что пришлось действовать в несколько иной манере. Рад, что мне всё удалось.
Перед игрой чувствовал себя очень хорошо, однако в первой партии вновь ощутил дискомфорт.
Во время медицинского тайм-аута принял болеутоляющее, и оно подействовало. Посмотрим, как буду ощущать себя завтра", - сказал Медведев в интервью на корте.
Матч продолжался 2 часа 34 минуты. За это время 23-летний Даниил сделал четыре брейка и 11 эйсов, 12 раз ошибившись при подаче.
34-летний Стэн дважды брал подачу соперника, совершил десять эйсов и четыре двойные ошибки.
Россиянин увеличил отрыв в личных встречах игроков - 2:0.
В поединке за выход в финал турнира Медведев сразится с победителем другого четвертьфинального матча, в котором встретятся швейцарец Роджер Федерер и Григор Димитров из Болгарии.
Here he is channeling a lightning bolt straight back into Wawrinka's face.@Eurosport_RU #USOpen pic.twitter.com/DOifx2fwLj— Matthew Willis (@MattRacquet) 3 сентября 2019 г.