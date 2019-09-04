СМИ: Латвийский баскетболист Куруц арестован в Нью-Йорке за нападение на свою девушку

Как сообщили нью-йоркским СМИ источники в полиции, вечером 27 июня ссора между Куруцом и его подругой дошла до рукоприкладства.

В New York Post утверждается, что Куруц приложил к своей шее нож и кричал: "Я убью себя". Однако, вскоре он выбросил нож и начал душить свою 32-летнюю девушку, толкнув ее после этого на кровать.

Также он дважды дал пощечину девушке, укусил ее за губу и толкнул в сторону кровати так, что она повредила ребра.

По сведениям издания, в тот же вечер она обратилась в больницу.

Со слов прокурора Вилфредо Кото, у девушки были травмы ребер и раны на лице, однако фотографий, подтверждающих это, нет. Также прокурор отметил, что на следующий день после инцидента оба отправились в Лас-Вегас.

Пара встречалась девять месяцев, но после инцидента рассталась.

Девушка подала заявление 27 августа, а во вторник, 4 сентября, Куруц сам добровольно явился в полицию и был арестован.

Пока что судья запретила Куруцу приближаться к девушке. Он был освобожден без внесения залога. Прокуратура не возражала.

Куруц в суде был в наручниках и молчал. Он обвиняется в том, что мешал девушке дышать. Баскетболиста в суде сопровождал его адвокат.

Отметим, общие фотографии Куруца и его возлюбленной из социальных сетей теперь удалены.

Следующее заседание суда состоится 21 октября, практически за месяц до начала сезона.

После сообщений в СМИ, команда "Бруклин Нетс" выступила с заявлением:

"Помогаем бюро лиги собрать информацию. В "Бруклин Нетс" воспринимают обвинения подобного рода со всей серьезностью. Пока ведется расследование и сами собираем информацию, от комментарием воздержимся", - говорится в заявлении клуба.