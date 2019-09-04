Рижское "Динамо" всухую обыграло нижегородское "Торпедо"

Рижанам удалось обыграть "Торпедо" со счётом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0).

Две шайбы в составе латвийского клуба забросил Брэндон Макмиллан, а ещё одной отличился Алишаускас.

Первый период закончился со счётом 0:0, однако во втором периоде рижане взяли уверенно пошли вперед. На 33-й минуте Брэндон Макмиллан открыл счёт. Вскоре после удачной подачи Кристапса Зиле Нериюс Алишаускис сумел увеличить разрыв в счете.

В третьем периоде рижане смогли отправить ещё одну шайбу в ворота "Торпедо". На 47-й минуте матча Макмиллан во второй раз в этом матче поразил ворота противника и установил окончательный счет на табло - 3:0.

Таким образом, рижане одержали вторую победу в сезоне.

Для рижского "Динамо" матч против "Торпедо" стал вторым в этом сезоне. Первую же игру подопечные Гирта Анкипанса провели в понедельник, 2 сентября, когда на глазах у переполненной "Арены Рига" обыграли московский "Спартак" Олега Знарка - 2:1.

Первый матч для "Торпедо" сложился менее удачно - хоккеисты из Нижнего Новгорода уступили на выезде московскому "Динамо" - 3:2.

В общей сложности рижане встречались с "Торпедо" 31 раз - 18 побед на счету нижегородцев и 13 раз сильнее оказывалось "Динамо".

После матча с "Торпедо" рижан ожидает выездная серия - 7 сентября против "Йокерита", 9 сентября против "Нефтехимика" и 12 сентября против "Спартака".