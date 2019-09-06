Баскетболист Тимма подтвердил слухи о разводе. Ему приписывают роман с Седоковой

Латвийский баскетболист, игрок подмосковного клуба "Химки", выступающего в Евролиге и Единой лиге ВТБ, Янис Тимма в четверг, 5 сентября, наконец прокомментировал прозвучавшие слухи о распаде его брака с женой Саной. Слухи спортсмен подтвердил.
"Более чем полгода назад я расстался с матерью моего сына и начал новую жизнь. Сегодня самое важное для меня позаботиться о моём любимом сыне Кристиане", - написал Тимма в социальной сети Instagram.
Напомним, разговоры о кризисе в семейных отношениях пары появились в российских СМИ, которые приписывают Янису роман с певицей, экс-участницей "ВИА Гра" Анной Седоковой.
Ни одна из сторон, однако, эти слухи не подтвердила.
Напомним, свадьба Яниса и Саны прошла в 2016 году на Багамских островах. В прошлом году у пары родился сын Кристиан.
Тем временем бывшая супруга Тиммы решила поделиться в сетях очень горячими кадрами. Оцените!