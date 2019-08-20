Анне Седоковой приписывают роман с латвийским баскетболистом

Версия о том, что у бывшей солистки группы "ВИА Гра" роман с латвийским игроком появилась сразу в нескольких изданиях - WomanHit.ru, StarHit.ru и другие.

Журналисты StarHit.ru разместили фотографии с отдыха Седоковой в Турции, где она замечена с неизвестным молодым человеком.

В комментариях к статье пользователи написали, что спутник Анны - это латвийский баскетболист Янис Тимма. Сама певица ранее признавалась, что улетела в этот раз отдыхать без детей.

Как сообщает портал Sejas.tvnet.lv

Янис Тимма на своей странице в Instagram удалил все совместные фото с женой Саной. Кроме того, с указательных пальцев у супругов исчезли обручальные кольца.

Напомним, Янис и Сана поженились на Багамских островах в 2016 году. Они вместе воспитывают сына Кристиана.

Следует отметить, что Янис сейчас играет в баскетбольном клубе "Химки". "Химки" - это российский клуб из Московской области, выступающий в Евролиге и Единой лиге ВТБ.

Поэтому встреча звезд вполне возможна, ведь Седокова хорошо знакома команде клуба. В 2018 году 23 февраля она была специальным гостем матча "Химки" – "Панатинаикос".