Популярной исполнительнице Анне Седоковой приписывают роман с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Об этом пишет портал Sejas.tvnet.lv со ссылкой на российские СМИ.
Версия о том, что у бывшей солистки группы "ВИА Гра" роман с латвийским игроком появилась сразу в нескольких изданиях - WomanHit.ru, StarHit.ru и другие.
Журналисты StarHit.ru разместили фотографии с отдыха Седоковой в Турции, где она замечена с неизвестным молодым человеком.
В комментариях к статье пользователи написали, что спутник Анны - это латвийский баскетболист Янис Тимма. Сама певица ранее признавалась, что улетела в этот раз отдыхать без детей.
Как сообщает портал Sejas.tvnet.lv
Янис Тимма на своей странице в Instagram удалил все совместные фото с женой Саной. Кроме того, с указательных пальцев у супругов исчезли обручальные кольца.
Напомним, Янис и Сана поженились на Багамских островах в 2016 году. Они вместе воспитывают сына Кристиана.
Следует отметить, что Янис сейчас играет в баскетбольном клубе "Химки". "Химки" - это российский клуб из Московской области, выступающий в Евролиге и Единой лиге ВТБ.
Поэтому встреча звезд вполне возможна, ведь Седокова хорошо знакома команде клуба. В 2018 году 23 февраля она была специальным гостем матча "Химки" – "Панатинаикос".
По поводу возможного романа Тиммы и Седоковой уже высказалась скандально известная Елена Миро, которая отметила, что Седокова подает плохой пример своим детям. Но ни Тимма ни Седокова слухи о своем романе никак не комментируют.
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Чем старше становлюсь и чем больше имею, тем скуднее становится мой Инстаграм. Сегодня Ксения Собчак написала пост о том, что люди часто выставляют то, чего у них нет. Я бы добавила то, что у них появилось, но не на долго. Я, вот то, что МОЕ, вообще не выставляю, никому не отдам 😂 И получается не инст , а кривое зеркало. Вообщем, машина моя только на пару месяцев, но мне больше тут и не нужно, а костюм мой @lastory_store , даже компания моя. Так в чем же правда, брат ?