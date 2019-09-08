Хабиб обогнал Бузову по количеству подписчиков в Instagram

Российский боксер, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов обогнал певицу Ольгу Бузову по количеству подписчиков в Instagram. Об этом пишет Sports.ru .
На данный момент у спортсмена в соцсети насчитывается 16 335 939 подписчиков, в то время как на страничку Бузовой в Instagram подписаны 16 318 996 человек. Разрыв продолжает расти.
В октябре 2018 года после победы над Конором Макгрегором Хабиб по количеству подписчиков обогнал главу лейбла Black Star Тимати - у Нурмагомедова было 12,98 млн подписчиков, на страничку хип-хоп исполнителя были подписаны 12,97 млн человек.
Напомним, Нурмагомедов одержал победу над Дастином Порье и защитил титул чемпиона лёгкого дивизиона второй раз в карьере.
В следующем поединке Хабиб будет защищать чемпионский пояс в лёгком весе против американца Тони Фергюсона.