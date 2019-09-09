Пн, 9.09.2019
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Макгрегор захотел боя с Нурмагомедовым в Москве

Конор Макгрегор

ФОТО: Reuters/ScanPix

Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор заявил о своей готовности провести бой-реванш с Хабибом Нурмагомедовым. Об этом Макгрегор написал в своём Twitter.

"Забронируйте для меня реванш в Москве", - написал ирландец.

Станет ли Макгрегор следующим соперником Нурмагомедова пока остаётся непонятным. Президент UFC Дэйна Уайт в интервью ESPN отмечал, что следующим в очереди является Тони Фергюсон, но в случае, если по каким-то причинам он не сможет выйти на ринг против Хабиба, то вполне вероятно, что следующим будет именно Макгрегор.

Напомним, что в октябре 2018 года Макгрегор и Нурмагомедов встречались в поединке за чемпионский титул UFC в лёгком весе. Нурмагомедову удалось защитить титул и победить ирландца удушающим приёмом в четвёртом раунде. Для Конора этот поединок на данный момент является последним в UFC.

Что касается Хабиба, то 7 сентября ему во второй раз уздалось защитить титул на турнире UFC 242, который проходил в Абу-Даби. 30-летний Нурмагомедов досрочно победил американца Дастина Порье, проведя удушающий приём в третьем раунде.

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