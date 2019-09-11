Фергюсон - следующий соперник Хабиба. Он хочет драться уже в декабре

Отметим, что следующим соперником Нурмагомедова, скорее всего, станет именно Тони Фергюсон. Об этом ESPN сказал президент UFC Дэйна Уайт, который отметил, что Фергюсон является следующим в очереди.

Интересно, что бой Тони и Хабиба срывался четыре раза. Их первая встреча должна была состояться ещё в 2015 году, но Хабиб тогда сломал ребро. В 2016 году у Фергюсона обнаружили жидкость и кровь в лёгких, а в 2017 году Нурмагомедов прямо перед боем попал в больницу на фоне сгонки веса. Наконец в 2018 году, за неделю до боя, американец во время съёмок оступился и порвал связку колена.

Нынешняя попытка будет уже пятой. Правда, президент UFC не раз намекал на то, что следующим в очереди может стать Конор Макгрегор, если вдруг у Тони вновь возникнут какие-нибудь проблемы. Сам ирландец жаждет реванша, о чём он сразу же напомнил после боя Нурмагомедова с Порье.

Book my rematch for Moscow. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 7 сентября 2019 г.

"Забронируйте для меня реванш в Москве", - написал ирландец в своём Twitter.

Тем не менее, пока что самым вероятным соперником Нурмагомедова является именно 35-летний Фергюсон. Кстати, сам американец заявил, что готов на бой с Хабибом уже в этом году на турнире UFC 245. Состав участников этого турнира пока неопределён, но он запланирован на 14 декабря.

В интервью ESPN Фергюсон также прокомментировал последний поединок Хабиба, назвав его стиль "ленивым".

"Он прижимает оппонента к клетке, начинает давить на него своим весом, но при этом не предпринимает активных действий. У нас в джиу-джитсу мы называем это "мокрым одеялом". Респект Хабибу за победу, но, как я уже говорил, мы много раз к нему готовились. Он отличный боец, но мы знаем, как взломать этот код", - заявил Тони.

Напомним, что в последнем поединке, который состоялся 7 сентября в Абу-Даби, Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде. Теперь на счету Хабиба стало 28 побед в 28 поединках.