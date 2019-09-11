Фергюсон - следующий соперник Хабиба. Он хочет драться уже в декабре

Американский боец смешанных единоборств (ММА) Тони Фергюсон прокомментировал последний поединок Хабиба Нурмагомедова против своего соотечественника Дастина Порье, а также рассказал о том, что рассчитывает на титульный поединок с россиянином за пояс чемпиона UFC в лёгком весе в декабре этого года. Об этом боец рассказал в эфире MMA Show журналиста Ариэля Хельвани на ESPN.
Отметим, что следующим соперником Нурмагомедова, скорее всего, станет именно Тони Фергюсон. Об этом ESPN сказал президент UFC Дэйна Уайт, который отметил, что Фергюсон является следующим в очереди.
Интересно, что бой Тони и Хабиба срывался четыре раза. Их первая встреча должна была состояться ещё в 2015 году, но Хабиб тогда сломал ребро. В 2016 году у Фергюсона обнаружили жидкость и кровь в лёгких, а в 2017 году Нурмагомедов прямо перед боем попал в больницу на фоне сгонки веса. Наконец в 2018 году, за неделю до боя, американец во время съёмок оступился и порвал связку колена.
Нынешняя попытка будет уже пятой. Правда, президент UFC не раз намекал на то, что следующим в очереди может стать Конор Макгрегор, если вдруг у Тони вновь возникнут какие-нибудь проблемы. Сам ирландец жаждет реванша, о чём он сразу же напомнил после боя Нурмагомедова с Порье.
Book my rematch for Moscow.— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 7 сентября 2019 г.
"Забронируйте для меня реванш в Москве", - написал ирландец в своём Twitter.
Тем не менее, пока что самым вероятным соперником Нурмагомедова является именно 35-летний Фергюсон. Кстати, сам американец заявил, что готов на бой с Хабибом уже в этом году на турнире UFC 245. Состав участников этого турнира пока неопределён, но он запланирован на 14 декабря.
В интервью ESPN Фергюсон также прокомментировал последний поединок Хабиба, назвав его стиль "ленивым".
"Он прижимает оппонента к клетке, начинает давить на него своим весом, но при этом не предпринимает активных действий. У нас в джиу-джитсу мы называем это "мокрым одеялом". Респект Хабибу за победу, но, как я уже говорил, мы много раз к нему готовились. Он отличный боец, но мы знаем, как взломать этот код", - заявил Тони.
Напомним, что в последнем поединке, который состоялся 7 сентября в Абу-Даби, Хабиб Нурмагомедов победил американца Дастина Порье удушающим приёмом в третьем раунде. Теперь на счету Хабиба стало 28 побед в 28 поединках.
На счету Тони Фергюсона 25 побед и 3 поражения. Стоит добавить, что американец не проигрывает в UFC на протяжении 12 боёв. В последнем поединке, который состоялся в июне, Фергюсон одержал победу техническим нокаутом - бой был остановлен во втором раунде по команде врача, который посчитал, что Серроне не в состоянии продолжать поединок из-за полученных повреждений.