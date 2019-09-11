Ср, 11.09.2019
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Черчесов не исключил возвращения Кокорина и Мамаева в сборную России

Станислав Черчесов

ФОТО: AP/LETA

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался о возможном возвращении в команду Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые были осуждены за драки в Москве.

По словам Черчесова, тренерский штаб национальной команды не отказывался от футболистов, но ему необходимо посмотреть на нынешний уровень подготовки Кокорина и Мамаева.

"Футболисты нарушили общественный порядок, получили по заслугам. Теперь они должны выйти и проявлять свои лучшие качества. Пусть убеждают игрой. Для меня ничего не меняется. Другое дело, что это такой момент, когда они должны реально доказать, и не только мне, но и общественности. Потому что мы сборная России. Если стадион реагирует неправильно, нужно 100 раз подумать", - сказал Черчесов в эфире канала "Россия 24".

Напомним, что 6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайства Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении из исправительной колонии. Ожидается, что футболисты выйдут на свободу 17 сентября.

Кокорин и Мамаев находились в колонии с 4 июля. Футболисты были осуждены за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018-го.

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