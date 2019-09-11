Черчесов не исключил возвращения Кокорина и Мамаева в сборную России

"Футболисты нарушили общественный порядок, получили по заслугам. Теперь они должны выйти и проявлять свои лучшие качества. Пусть убеждают игрой. Для меня ничего не меняется. Другое дело, что это такой момент, когда они должны реально доказать, и не только мне, но и общественности. Потому что мы сборная России. Если стадион реагирует неправильно, нужно 100 раз подумать", - сказал Черчесов в эфире канала "Россия 24".