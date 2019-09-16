Николина Боке принесла очередное золото в копилку латвийского бокса

С 21 июля по 12 августа в Болгарии (Солнечный берег) начался первый этап - обще-физический подготовительный и усовершенствования технико-тактического мастерства.

Второй этап подготовки (учебно-тренировочный) проходил с 12 августа по 1 сентября также в Болгарии, в городе София. Сборы проводил заслуженный тренер Болгарии и олимпийский чемпион Питер Лесов. Тренировочный процесс происходил вместе с представителями сборных команд Болгарии, Германии и Италии, а по окончании учебно-тренировочного сбора были проведены спарринги с участницами чемпионата Европы среди молодёжи.

Николина Боке (слева) ФОТО: Пресс-фото

Третий этап подготовки, который состоялся в Софии с 1 по 8 сентября, также включал в себя спарринги с участниками чемпионата Европы.

Целью всех трёх этапов была подготовка к турниру класса "А" - International Silesian Women’s Boxing Championship, который проходит ежегодно в польском городе Гливице. В этом году турнир проходил с 8 по 15 сентября.

После жеребьёвки стало ясно, что для того, чтобы Николине завоевать золото, на турнире нужно будет провести три боя.

В первом поединке с раздельным решением судей Николина одержала победу над Александрой Поморской из Польши со счётом 3:2. Во втором бою Николина одержала победу над Арианой Карраско из США (4:1). В финале соревнований Николина единогласным решением судей победила польку Оливию Столярчик (5:0) и заняла первое место.

Николина отсутствовала на родине 64 дня, но по возвращении домой в аэропорту её встретила семья, а наша страна получила очередную золотую медаль в копилку латвийского бокса.

Команда Николины Боке выражает благодарность большой и сплочённой команде тренеров, которые каждый на своём этапе помогают в подготовке. А именно тренеру по боксу Куприяну Гулею, Александру Сотнику, Артёму Рамлаву, тренеру по физ. подготовке Роберту Фишеру, а также менеджеру клуба Оскару Бокису. Кроме того, большая благодарность за поддержку представителям LNK boxing Е. Сопроненко и В. Милову.