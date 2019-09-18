"Динамо" принимает "Локомотив", который находится не на своём месте

Рижане провели крайне неудачную серию выездных матчей, потерпев три поражения в трёх матчах (от "Йокерита", "Нефтехимика" и "Спартака"). Затем хоккеисты вернулись в Латвию, где в понедельник, 16 сентября, принимали аутсайдера чемпионата - хабаровский "Амур".

Казалось бы, вот он шанс одержать лёгую победу, вернуть веру в собственные силы и реабилитироваться перед болельщиками, но вместо этого подопечные Гирта Анкипанса еле ноги унесли.

"Динамо" сумело спастись лишь за 4 минуты до конца основного времени благодаря точному броску Микелиса Редлихса, который перевёл игру в овертайм. В дополнительное время удача была на нашей стороне и Увис Балинскис принёс победу Риге.

Главный тренер "Динамо" Гиртс Анкипанс после матча заявил, что матч был тяжёлым, но команда знала заранее, что так будет и главное то, что "динамовцы" взяли два очка.

Завоёванные очки - это, конечно, здорово, но возникает один логичный вопрос - если "Динамо" у себя дома с трудом обыгрывает худшую команду чемпионата, а в последних четырёх матчах пропускает 19 шайб, то о каком выходе в плей-офф можно говорить?

Что касается нашего сегодняшнего соперника, то "Локомотив" провёл в этом сезоне 5 матчей, в которых потерпел 3 поражения (от "Спартака", "Торпедо" и ЦСКА) и одержал две победы (над "Сочи" и московским "Динамо"). У хоккеистов из Ярославля 4 набранных очка и последнее, двенадцатое, место в Западной конференции.

"Динамо" и "Локомотив" встречались между собой 27 раз. Счёт 17:10 в пользу российской команды, а учитывая то, что "Локомотив" находится явно не на своём привычном месте в турнирной таблице, то гости захотят этот отрыв увеличить.