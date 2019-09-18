Экс-игрок "Зенита" умер после многолетней борьбы с неизлечимой болезнью

В июне 2019 года Риксен с помощью устройства генерации речи записал видеообращение о своём прощальном вечере, который состоялся 28 июня в одном из отелей Глазго. Это мероприятие не означало, что Риксен собирается сдаваться и прекращать борьбу с болезнью, он просто не был намерен с этого момента появляться на публике. Утром 18 сентября 2019 года Фернандо Риксен умер.

Сегодня утром не стало Фернандо Риксена.



«Зенит» выражает глубокие соболезнования родным и близким экс-футболиста сине-бело-голубых. pic.twitter.com/MyFoI6CbEF — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) September 18, 2019

Риксен с 2013 года страдал боковым амиотрофическим склерозом (болезнью Лу Герига). Тяжёлая болезнь не помешала футболисту ещё год поиграть на любительском уровне. В последнее время Риксен находился в шотландском хосписе.

Болезнь Риксена была неизлечимой, так как это заболевание центральной нервной системы, приводящее к параличу и последующей атрофии мышц. Из-за болезни бывший футболист долгое время был прикован к постели, а также потерял способность разговаривать.