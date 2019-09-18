Ср, 18.09.2019
Думаю, что Федерация, тренера и футболисты должны взять на себя ответственность за происходящее на данный момент. Не перекладывать вину друг на друга, а всем вместе анализировать и стараться что-то изменить. И изменить не на уровне национальной сборной и U-21, а уже на уровне U-9. Виталий Ягодинский, защитник сборной Латвии
  • RUS TVNET
  • Спорт
  • Футбол
  • Экс-игрок "Зенита" умер после многолетней борьбы с неизлечимой болезнью

Экс-игрок "Зенита" умер после многолетней борьбы с неизлечимой болезнью

Фернандо Риксен

ФОТО: @Sporf/Twitter

В возрасте 43 лет умер бывший игрок "Зенита" и сборной Голландии по футболу Фернандо Риксен. Об этом сообщает официальный Twitter российского клуба.

В июне 2019 года Риксен с помощью устройства генерации речи записал видеообращение о своём прощальном вечере, который состоялся 28 июня в одном из отелей Глазго. Это мероприятие не означало, что Риксен собирается сдаваться и прекращать борьбу с болезнью, он просто не был намерен с этого момента появляться на публике. Утром 18 сентября 2019 года Фернандо Риксен умер.

Риксен с 2013 года страдал боковым амиотрофическим склерозом (болезнью Лу Герига). Тяжёлая болезнь не помешала футболисту ещё год поиграть на любительском уровне. В последнее время Риксен находился в шотландском хосписе.

Болезнь Риксена была неизлечимой, так как это заболевание центральной нервной системы, приводящее к параличу и последующей атрофии мышц. Из-за болезни бывший футболист долгое время был прикован к постели, а также потерял способность разговаривать.

Карьеру футболиста Риксен начал в 1994 году в голландском клубе "Фортуна". Затем игрок выступал за "АЗ" и шотландский "Рейнджерс", а в 2006 году подписал контракт с питерским "Зенитом", с которым стал чемпионом и обладателем Суперкубка России, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. На счету Риксена также 12 матчей за национальную сборную Голландии.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ