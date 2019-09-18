В Москве прошли одиночные пикеты в защиту Павла Устинова

Участие в одиночных пикетах приняли такие известные актеры, как Александр Паль, Никита Кукушкин, Никита Ефремов, актер и режиссер Александр Молочников, актрисы Александра Бортич и Ирина Старшенбаум и другие.

Около администрации президента в Москве начались пикеты в поддержку Павла Устинова. Фото: @MBKhMedia https://t.co/8F5qDBA9WO pic.twitter.com/h0MrOXKsrL — МБХ Медиа (@MBKhMedia) September 18, 2019

Актриса Ирина Старшенбаум вышла на акцию в поддержку Павла Устинова. Фото: «МБХ медиа» pic.twitter.com/arEdO69QlN — МБХ Медиа (@MBKhMedia) September 18, 2019

Актриса Саша Бортич в пикете в поддержку Павла Устинова.

Фото: @MBKhMedia pic.twitter.com/t7Why2TuAt — МБХ Медиа (@MBKhMedia) September 18, 2019

Никита Ефремов в пикете у администрации президента. Фото: МБХ медиа pic.twitter.com/hxgl3BG8wX — МБХ Медиа (@MBKhMedia) September 18, 2019

Журналист "Дождя" поинтересовался у Паля, почему акция организована лишь в поддержку Устинова.

"Просто наших коллег, многих далеких от политики, всколыхнуло именно то, что взяли их коллегу. Тут было бы правильно действовать точечно, но многие коллеги говорят, что это не только дело Павла, но и всех задержанных", - отметил актер.

Как отметил Никита Кукушкин, именно протесты по точечному принципу работают гораздо эффективнее, однако это не значит, актеры не поддерживают других задержанных.

"Точечная история работает гораздо сильнее, быстрее и мощнее. Но сразу скажу, мы поддерживаем всех фигурантов "московского дела"", - заявил он.

У здания администрации президента был также замечен и музыкант, создатель групп "Неонавт" и Tesla Boy Антон Севидов.

Музыкант Антон Севидов в пикете. Фото: МБХ медиа pic.twitter.com/81Ygz3FVTz — МБХ Медиа (@MBKhMedia) September 18, 2019

На месте акции наблюдалась большая очередь. Многие пришли поддержать Устинова, и не только актеры и деятели искусства.

ФОТО: EPA/Scanpix

ФОТО: EPA/Scanpix

ФОТО: AFP/SCANPIX

Так, в одиночном пикете отстояла российский политик и юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь.

ФОТО: EPA/Scanpix

Кроме того, поддержку задержанным выразила одна из самых неожиданных частей общества - священники.

Как отмечает РБК, более 40 священников Русской православной церкви (РПЦ) написали открытое письмо в поддержку фигурантов "московского дела". Священники выступают против насилия как со стороны протестующих, так и со стороны властей.

По словам священников, приговоры, которые были вынесены задержанным во время митингов в Москве "больше похожи на запугивание граждан России, чем на справедливое решение в отношении подсудимых".

Вскоре после письма священников появилось открытое письмо от российских учителей. Школьные педагоги подчеркнули, что суды над фигурантами "московского дела" "проходили с грубыми нарушениями судебного права на состязательность сторон" и что "невозможно одновременно разговаривать со школьниками о декабристах, каторге и ГУЛАГе, учить их свободе выбора, морали и ответственности человека за общество – и при этом делать вид, что в стране не творится вопиющее беззаконие".

"Это лицемерие, а мы не хотим учить детей лицемерию", – подытожили авторы письма.