Ср, 18.09.2019
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"Журналисты отстояли Голунова, рэперы отстояли Хаски. Давайте хотя бы не молчать": актеры массово вступились за Устинова

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Павел Устинов

ФОТО: Reuters/ScanPix

Актер Александр Паль на сайте Change.org создал петицию с требованием освободить своего коллегу, фигуранта "московского дела" Павла Устинова, осужденного на 3,5 года колонии общего режима по обвинению в нападении на бойца Росгвардии на акции протеста.

На данный момент петицию подписали уже более 70 тысяч человек.

"Я думаю, что это дело полностью сфабриковано. Я считаю, что это произвол и чудовищное беззаконие. И нам важно вместе обратить внимание властей на то, что мы на такую несправедливость и самосуд не согласны", - написал Паль.

Напомним, ранее актер запустил в социальных сетях флешмоб в поддержку Павла Устинова.

На его призыв отменить приговор Устинову откликнулись десятки известных актеров, музыкантов, журналистов и общественных деятелей.

Сергей Безруков, Данила Козловский, Елизавета Боярская, Ирина Старшенбаум, Кристина Асмус, Ольга Медынич, Анна Чурина и Ирина Горбачева опубликовали в своих социальных сетях фото "Я/Мы Павел Устинов". 

"У меня в памяти еще дело Ивана Голунова и вызывает восхищение, как журналистский цех объединился [на его защиту]. Мне кажется, мы тоже так можем", - заявил в своем обращении Никита Ефремов.

Актер "Гоголь-центра" Никита Кукушкин в своем обращении призвал "не сотрудничать с кинокомпаниями и режиссерами, которые предлагают актерам откровенно пропагандистские проекты".

Также высказались Павел Деревянко, Александр Петров, Евгений Цыганов, Евгений Стычкин, Алексей Гуськов, Максим Виторган, Андрей Макаревич, Гарик Харламов, Семен Слепаков, Михаил Идов, Леонид Агутин и другие. 

Четыре московских театра — МХТ им. А. П. Чехова, Театральный центр "На Страстном", Другой театр и "Сатирикон" - завершили в понедельник, 16 сентября, свои спектакли выступлениями в поддержку Устинова, сообщил "Коммерсант".

"Журналисты отстояли Голунова, рэперы отстояли Хаски. Давайте хотя бы не молчать на поклонах сегодня, завтра и в ближайшие дни!" - призвал коллег режиссер Александр Молочников.

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