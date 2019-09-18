"Журналисты отстояли Голунова, рэперы отстояли Хаски. Давайте хотя бы не молчать": актеры массово вступились за Устинова

На данный момент петицию подписали уже более 70 тысяч человек.

"Я думаю, что это дело полностью сфабриковано. Я считаю, что это произвол и чудовищное беззаконие. И нам важно вместе обратить внимание властей на то, что мы на такую несправедливость и самосуд не согласны", - написал Паль.

Напомним, ранее актер запустил в социальных сетях флешмоб в поддержку Павла Устинова.

На его призыв отменить приговор Устинову откликнулись десятки известных актеров, музыкантов, журналистов и общественных деятелей.

Сергей Безруков, Данила Козловский, Елизавета Боярская, Ирина Старшенбаум, Кристина Асмус, Ольга Медынич, Анна Чурина и Ирина Горбачева опубликовали в своих социальных сетях фото "Я/Мы Павел Устинов".

"У меня в памяти еще дело Ивана Голунова и вызывает восхищение, как журналистский цех объединился [на его защиту]. Мне кажется, мы тоже так можем", - заявил в своем обращении Никита Ефремов.

Актер "Гоголь-центра" Никита Кукушкин в своем обращении призвал "не сотрудничать с кинокомпаниями и режиссерами, которые предлагают актерам откровенно пропагандистские проекты".

Также высказались Павел Деревянко, Александр Петров, Евгений Цыганов, Евгений Стычкин, Алексей Гуськов, Максим Виторган, Андрей Макаревич, Гарик Харламов, Семен Слепаков, Михаил Идов, Леонид Агутин и другие.

Четыре московских театра — МХТ им. А. П. Чехова, Театральный центр "На Страстном", Другой театр и "Сатирикон" - завершили в понедельник, 16 сентября, свои спектакли выступлениями в поддержку Устинова, сообщил "Коммерсант".

"Журналисты отстояли Голунова, рэперы отстояли Хаски. Давайте хотя бы не молчать на поклонах сегодня, завтра и в ближайшие дни!" - призвал коллег режиссер Александр Молочников.