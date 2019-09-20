​Российский футбольный союз запретил Кокорину играть

"Мало того что он (Кокорин) год провёл за проступок, который совершали 99% мужского населения (не понесшего аналогичного наказания), так теперь его решили ещё на 5 месяцев оставить без футбола", - слова Семака процитировала "Медуза".

Как отмечает издание, вскоре после написания заметки тренер "Зенита" удалил своё сообщение в социальной сети.

"Прошу прощения за удаленный пост, информация требует более тщательного изучения и проверки", - пояснил он.

Издание Sports.ru со ссылкой на РФС сообщает, что Кокорину отказали в регистрации, поскольку документы для этого были поданы вне регистрационного периода.

Отмечается, что Кокорин может быть зарегистрирован в зимнее трансферное окно, которое откроется 22 января 2020 года и продлится до 21 февраля.

Как сообщалось ранее, российские футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин во вторник, 17 сентября, покинули территорию исправительной колонии.

Напомним, осенью 2018-го Кокорин и Мамаев устроили две драки в центре Москвы, за что были задержаны, а позднее направлены в СИЗО "Бутырка". Их содержание под стражей неоднократно продлевалось.

В мае суд признал обоих виновными и приговорил футболистов к реальным срокам. Павел Мамаев должен был выйти на свободу 6 ноября этого года. Кокорин - 7 декабря. 6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении.