Счет в ресторане на 1000 евро и шоппинг: как Кокорин и Мамаев провели первый день на свободе?

Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев были освобождены во вторник, 17 сентября, однако провели они этот день по-разному, сообщает Telegram-канал Mash.
Так, нападающий "Зенита" вместе со своей женой и семьей клипмейкера и режиссера Павла Худякова отправился в дорогой московский ресторан "Шеф", где компания арендовала отдельный VIP-зал.
September 19, 2019
September 19, 2019
Сказать, что Кокорин и Худяков потратили много денег, будет недостаточно. Футболист с женой и друзьями заказал еды и напитков на 73 500 рублей (1042 евро). Однако компании сделали скидку в 20% и платить пришлось чуть меньше 59 000 (836 евро).
September 19, 2019
На следующий день футболист дал интервью "Зенит-ТВ", а затем пошел вместе со своей женой в магазин бренда Louis Vuitton. Отмечается, что на входе к Кокорину подошла девочка-попрошайка, но денег он ей не дал. Скорее всего, у футболиста просто не было наличных денег.
September 19, 2019
Между тем полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев решил свой первый день на свободе провести исключительно в компании любимой жены и семьи. Именно 17 сентября футболист отметил свой 31-й день рождения.
September 19, 2019
Напомним, осенью 2018 года Кокорин и Мамаев устроили две драки в центре Москвы, за что были задержаны, а позднее направлены в СИЗО "Бутырка". Их содержание под стражей неоднократно продлевалось.
В мае суд признал обоих виновными и приговорил футболистов к реальным срокам. Павел Мамаев должен был выйти на свободу 6 ноября этого года. Кокорин - 7 декабря. 6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении.
Адвокат футболистов Юрий Падалко сообщил ТАСС, что у Мамаева есть действующий контракт с "Краснодаром", а Кокорин за день до освобождения подписал новое трудовое соглашение с "Зенитом". "Краснодар" планирует расторгнуть договор с Мамаевым.