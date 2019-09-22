Вс, 22.09.2019
В жизни каждого "сталкера" приходит время, когда одни места уже исследованы, другие человек боится исследовать, а третьи - места, которые просто сложно найти. Тогда приходит ощущение - мое время в этом деле подошло к концу. Янис, "сталкер" из Латвии (имя изменено)

Пляжные волейболистки Кравченок и Граудиня обеспечили Латвии путевку на Олимпиаду

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Кравченок/Граудиня

ФОТО: AP/Scanpix

Латвийские пляжные волейболистки Анастасия Кравченок и Тина Граудиня на квалификационном турнире в китайском Хайяне обеспечили Латвии еще одну путевку на Олимпийские игры в Токио в 2020 году.

Как сообщалось, в субботу путевку на Олимпиаду завоевал также мужской дуэт - Мартиньш Плявиньш и Эдгар Точс.

В решающем матче Кравченок/Граудиня со счетом 2-1 (21:17, 15:21, 17:15) выиграли у чешских волейболисток Барбары Германовой и Маркеты Слуковой.

Для девушек, которые в этом году стали чемпионками Европы, это будет дебют на Олимпийских играх.

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