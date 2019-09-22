Пляжные волейболистки Кравченок и Граудиня обеспечили Латвии путевку на Олимпиаду

Как сообщалось, в субботу путевку на Олимпиаду завоевал также мужской дуэт - Мартиньш Плявиньш и Эдгар Точс.

В решающем матче Кравченок/Граудиня со счетом 2-1 (21:17, 15:21, 17:15) выиграли у чешских волейболисток Барбары Германовой и Маркеты Слуковой.