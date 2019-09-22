Пляжные волейболистки Кравченок и Граудиня обеспечили Латвии путевку на Олимпиаду

Латвийские пляжные волейболистки Анастасия Кравченок и Тина Граудиня на квалификационном турнире в китайском Хайяне обеспечили Латвии еще одну путевку на Олимпийские игры в Токио в 2020 году.
Как сообщалось, в субботу путевку на Олимпиаду завоевал также мужской дуэт - Мартиньш Плявиньш и Эдгар Точс.
В решающем матче Кравченок/Граудиня со счетом 2-1 (21:17, 15:21, 17:15) выиграли у чешских волейболисток Барбары Германовой и Маркеты Слуковой.
Для девушек, которые в этом году стали чемпионками Европы, это будет дебют на Олимпийских играх.