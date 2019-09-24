Месси в шестой раз стал лучшим футболистом мира

Лионель Месси обошёл в голосовании нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду и защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дейка. Для Месси эта награда стала шестой в карьере, что является рекордом. Его ближайший преследеователь Криштиану Роналду признавался лучшим футболистом года пять раз.

Напомним, что приз The Best вручается по сумме голосов капитанов и тренеров сборных, журналистов и болельщиков, которые распределяются в равных долях – по 25%. Месси победил в голосовании среди футболистов, тренеров и болельщиков, а Вирджил ван Дейк выиграл голосование журналистов.

Тройка лучших футболистов по версии капитана сборной Латвии Каспара Дубры выглядит следующим образом: Мохаммед Салах, Вирджил ван Дейк, Криштиану Роналду. Тренер сборной Латвии Славиша Стоянович распределил места так: ван Дейк, Салах, Килиан Мбаппе.

Отметим, что капитан сборной Португалии Криштиану Роналду не включил Месси в тройку лучших игроков уходящего года.