Тренер "Динамо": Индивидуальные очки ничего не значат, если ты находишься в заднице

Главный тренер рижского "Динамо" Гиртс Анкипанс после разгрома от череповецкой "Северстали" (1:6) заявил, что индивидуальная статистика каждого игрока ничего не значит, если команда находится на дне турнирной таблицы.
Напомним, что рижане вчера на выезде уступили "Северстали" со счётом 1:6 (0:1, 0:2, 1:3). Примечательно, что четыре из шести шайб "динамовцы" пропустили в меньшинстве.
После матча главный тренер "Динамо" Гиртс Анкипанс произнёс резкую речь, но в тоже время оставался спокойным.
"Ребята, мы два года строили эту команду. Этим летом вы все мне показали, что хотите попасть в состав. Сейчас каждый играет сам за себя. Чтобы заработать очки в чемпионате нужно работать на команду. Эти очки не считаются, если ты находишься в заднице. Играть будут только те, кто готов пожертвовать собой ради команды", - заявил Анкипанс.
После этого поражения "Динамо" опустилось на последнее место в Западной конференции, имея в своём активе всего 6 очков.
Следующий матч "Динамо" также проведёт на выезде. В эту среду команду ждёт поединок против "Локомотива".