Тренер "Динамо": Индивидуальные очки ничего не значат, если ты находишься в заднице

"Ребята, мы два года строили эту команду. Этим летом вы все мне показали, что хотите попасть в состав. Сейчас каждый играет сам за себя. Чтобы заработать очки в чемпионате нужно работать на команду. Эти очки не считаются, если ты находишься в заднице. Играть будут только те, кто готов пожертвовать собой ради команды", - заявил Анкипанс.