Тренер "Динамо" Анкипанс: У нас есть претензии к нападающим

"Есть несколько причин для такого количества пропущенных шайб. У нас претензии к нападающим. Ходим кругами, но не можем забить рабочий гол, а это самое главное. Когда мы в хорошей физической форме, команда показывает хорошую игру. И это очень необходимо", - прокомментировал Анкипанс.