Тренер "Динамо" Анкипанс: У нас есть претензии к нападающим

Нападающим рижского "Динамо" нужно улучшить свою производительность после проигрыша, отметил главный тренер рижан Гиртс Анкипанс.
В среду "Динамо" проиграло выездной матч ярославскому "Локомотиву" со счётом 0:4 (0:1, 0:2, 0:1).
"Мы понимали, что после смены тренера противник будет сконцентрирован и будет играть качественно. Спасибо тем хоккеистам, которые сегодня боролись. С остальными - поедем домой и будем смотреть", - сказал Анкипанс на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, что рижане проиграли все три выездных матча с итоговой разницей забитых и пропущенных шайб - 2:14.
"Есть несколько причин для такого количества пропущенных шайб. У нас претензии к нападающим. Ходим кругами, но не можем забить рабочий гол, а это самое главное. Когда мы в хорошей физической форме, команда показывает хорошую игру. И это очень необходимо", - прокомментировал Анкипанс.
Во вторник с поста главного тренера "Локомотива" был уволен известный канадский тренер Крейг Мактавиш, на место которого пришёл Александр Ардашев.
"Я доволен своим дебютом. Действительно надеялся, что команда выйдет на лёд в боевом настрое. Просил ребят играть правильно. И команда выполнила свою задачу, играли от первой до последней минуты, как и просили. Я рад за ребят", - сказал исполняющий обязанности главного тренера Ардашев.
Рижская команда провела в этом сезоне 10 матчей, набрала 6 очков и занимает последнее, 12-ое место в Западной конференции. "Локомотив" с восемью очками в восьми матчах поднялся на девятое место.
После этого матча "Динамо" вернётся в Ригу, где на следующей неделе встретится с командами питерским СКА и омским "Авангардом".
Видео: Лучшие моменты матча Локомотив - Динамо