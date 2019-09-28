Почему в Латвии топливо дороже, чем в Литве? Что с ценами будет дальше?

От чего зависит стоимость топлива?

Окончательная цена на топливо, которую мы видим на заправочных станциях, во всех странах ЕС формируется по схожему принципу. А именно, окончательную стоимость топлива составляют три основных компонента - закупочная стоимость топлива, государственные налоги и пошлины и расходы розничного торговца.

В Латвии стоимость топлива складывается по следующей пропорции: закупочная стоимость топлива составляет около 35%, государственные налоги и пошлины - около 55% и расходы розничного торговца - около 10%.

На закупочную стоимость влияют такие факторы, как стоимость сырья, валютные колебания, геополитическая ситуация, климатическая ситуация, требования к качеству, а также спрос.

Государственные налоги и пошлины - это акцизный налог, пошлина госрезервов и налог на добавленную стоимость.

К издержкам розничного торговца относятся добавки, расходы на развитие и содержание компании, в том числе содержание заправочных станций и расходы на персонал.

Фактически стоимость одного литра дизельного топлива в размере 1,22 евро составляют: 43 цента - закупочная стоимость, 67 центов - налоги и пошлины, 12 центов - расходы розничного торговца.

Согласно исследованию Совета по конкуренции от 2013 года, образование цены на топливо в Латвии - одно из самых прозрачных среди всех товаров в стране.

Почему такие различия в цене на топливо между странами Балтии?

Разница в стоимости топлива в Латвии и Литве объясняется различиями налогов, конкуренцией и периодическими суперакциями торговцев.

Ставки акцизного налога на топливо в Балтии и Польше отличаются, и это также может влиять на разницу в стоимости.

В Латвии ставка акцизного налога на один литр топлива составляет 0,476 евро для бензина и 0,372 евро для дизеля. В Литве эта ставка меньше на 4,2 цента для бензина и на 2,5 цента для дизельного топлива.

В Эстонии топливо дороже, так как там еще выше ставки акцизного налога. Ставка на бензин больше на 8,7 центов, а на дизель на 12,1 цент, чем в Латвии.

В свою очередь в Польше ставка на бензин и дизель меньше, чем в Латвии на 8,7 и 3 цента соответственно.

Также колебания в цене и различия между странами иногда объясняются острой конкуренцией среди торговцев топливом в Литве.

Стоит отметить, что в Латвии гораздо более чем в Литве распространены скидочные программы лояльности, в рамках которых можно получить скидку до шести центов за литр. А при сравнении, это фактор, как правило, не принимается во внимание и сравнивается самая низкая стоимость в Литве с самой высокой в Латвии, что не совсем корректно.

Большая разница в цене, превышающая разницу в налогах, уравновесится в тот момент, когда в Литве урегулируется внутренний рынок топлива, как это 10 лет назад произошло в Эстонии. На данный момент в Эстонии цены на топливо в среднем на 10 центов больше, чем в Латвии.

Стоит напомнить, что ни в одной из стран Балтии в цену топлива не включен дорожный налог или налог на эксплуатацию автомобиля.

Чего ждать от стоимости топлива в будущем?