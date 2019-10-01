Порзиньгис заметно поправился, но чувствует себя как никогда хорошо

Латвийский баскетболист Кристап Порзиньгис прибавил в весе и, возможно, чувствует себя как никогда лучше в своей жизни. Об этом сказал сам игрок команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Даллас Маверикс".
Команды НБА проводят медийные дни, встречаясь с журналистами, участвуя в фотосессиях и других мероприятиях, чтобы потом усердно готовиться к следующему сезону.
Журналист клуба "Маверикс" Эдди Сефко в своём Twitter поделился информацией о весе Порзиньгиса. Латвийский баскетболист сейчас весит 242 фунта (109,77 кг).
В прошлом феврале, когда Порзиньгис получил травму колена, его вес составлял 230 фунтов (104,32 кг). В свою очередь, летом 2015 года, когда Порзиньгис готовился к дебюту в НБА, он весил 223 фунта (101,15 кг).
Из-за травмы Порзиньгис не играл больше полутора года. Летом латвийский баскетболист удивил СМИ и фанатов фотографиями, на которых заметен прогресс его растущей мускулатуры.
"Физически я чувствую себя прекрасно. Прошло много времени, но я вложил много сил в реабилитационный процесс. Я с нетерпением жду возвращения на площадку, чтобы показать всем, на что я способен," – в разговоре с ESPN сказал Порзиньгис.
Ожидается, что команда "Маверикс" будет беречь Порзиньгиса, по крайней мере в начале сезона, ограничивая количество минут баскетболиста на площадке.
"Я ещё не уверен в этом на 100%, но чувствую себя прекрасно, возможно, что даже лучше, чем когда-либо в своей жизни", - сказал Порзиньгис.
Даллаский клуб возлагает большие надежды на Порзиньгиса и на талантливого словенца Луку Дончича, который в прошлом сезоне был признан лучшим дебютантом года в НБА.
"Лука каждого вокруг себя делает лучше своим умением просматривать поле и пасовать. Думаю, что мне будет приятно играть с ним вместе, так же, как и ему со мной", - считает Порзиньгис.
24-летний Порзиньгис пропустил весь прошлый сезон НБА из-за травмы колена. В январе, в результате обмена игроками латвийский баскетболист перешёл из нью-йоркского "Никс" в "Маверикс".
Этим летом Порзиньгис подписал пятилетний договор с "Маверикс", в рамках которого латвиец заработает 158 миллионов долларов США.