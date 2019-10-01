Порзиньгис заметно поправился, но чувствует себя как никогда хорошо

Команды НБА проводят медийные дни, встречаясь с журналистами, участвуя в фотосессиях и других мероприятиях, чтобы потом усердно готовиться к следующему сезону.

Журналист клуба "Маверикс" Эдди Сефко в своём Twitter поделился информацией о весе Порзиньгиса. Латвийский баскетболист сейчас весит 242 фунта (109,77 кг).

В прошлом феврале, когда Порзиньгис получил травму колена, его вес составлял 230 фунтов (104,32 кг). В свою очередь, летом 2015 года, когда Порзиньгис готовился к дебюту в НБА, он весил 223 фунта (101,15 кг).

Из-за травмы Порзиньгис не играл больше полутора года. Летом латвийский баскетболист удивил СМИ и фанатов фотографиями, на которых заметен прогресс его растущей мускулатуры.

"Физически я чувствую себя прекрасно. Прошло много времени, но я вложил много сил в реабилитационный процесс. Я с нетерпением жду возвращения на площадку, чтобы показать всем, на что я способен," – в разговоре с ESPN сказал Порзиньгис.

Ожидается, что команда "Маверикс" будет беречь Порзиньгиса, по крайней мере в начале сезона, ограничивая количество минут баскетболиста на площадке.

"Я ещё не уверен в этом на 100%, но чувствую себя прекрасно, возможно, что даже лучше, чем когда-либо в своей жизни", - сказал Порзиньгис.

Даллаский клуб возлагает большие надежды на Порзиньгиса и на талантливого словенца Луку Дончича, который в прошлом сезоне был признан лучшим дебютантом года в НБА.

Кристап Порзиньгис и Лука Дончич ФОТО: AP/Scanpix

"Лука каждого вокруг себя делает лучше своим умением просматривать поле и пасовать. Думаю, что мне будет приятно играть с ним вместе, так же, как и ему со мной", - считает Порзиньгис.

24-летний Порзиньгис пропустил весь прошлый сезон НБА из-за травмы колена. В январе, в результате обмена игроками латвийский баскетболист перешёл из нью-йоркского "Никс" в "Маверикс".