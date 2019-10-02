Рижское "Динамо" подписало чешского вратаря Александра Салака

Чешский вратарь прошлый сезон провёл в составе ярославского "Локомотива". В рижском "Динамо" он будет играть под 53 номером.

"Раньше у меня уже были переговоры с рижским "Динамо". Я очень рад, что наконец попал в Ригу", - приводит слова Салака официальный сайт клуба. "Да, сейчас команде не везёт, но после падений всегда идёт взлёт. Главное не опускать голову и выкладываться на полную. Вложенный труд всегда возвращается", - говорит Салак.

"Рига очень хороший город. Болельщики громкие. Атмосфера в "Арене Рига" замечательная. Даже раньше, играя в команде противника, было очень здорово. Люди здесь очень любят хоккей. Так что в этом плане у меня не было поводов для раздумий, ехать или нет", - рассказал хоккеист.

Отметим, что игру "Динамо" с амбициозным питерским СКА в понедельник Салак наблюдал со зрительских трибун.

"Не могу дождаться, когда выйду на лёд. Сначала нужно уладить несколько вещей – медицина, бумаги. Как разберёмся, сразу возьмусь за работу. Я соскучился по хоккею", - поделился чешский хоккеист.

В прошлом сезоне Салак провёл 20 матчей в регулярном чемпионате Континентальной Хоккейной Лиги (КХЛ), одержав девять побед при коэффициенте надёжности 1,86 и отражая 92,2% бросков по воротам. В плей-офф Кубка Гагарина вратарь сыграл пять матчей. В КХЛ Салак выступал также за новосибирскую "Сибирь" и питерский СКА.

Александр Салак (справа) ФОТО: www.hclokomotiv.ru

На счету Салака также два матча в составе команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Пантерз" из Флориды. Кроме того, хоккеист защищал ворота сборной Чехии на чемпионатах мира (2013, 2014 и 2015) и на Олимпиаде в Сочи (2014).

Добавим, что латвийский вратарь Кристерс Гудлевскис, а также шведский нападающий Якоб Берглунд покинули рижскую команду. Напомним, что чуть ранее к команде присоединился ещё один вратарь - россиянин Андрей Макаров.

Сегодня, 2 октября, рижан ожидает домашний матч против омского "Авангарда". Начало игры в 19:30.