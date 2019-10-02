"В тюрьме пробовали даже баланду". Мамаев дал интервью собственной жене

Изначально обоим игрокам были назначены более долгие сроки заключения. Мамаев должен был провести в тюрьме 17 месяцев, в то время как Кокорин был приговорён к 18 месяцам заключения. Игроков осудили за хулиганство и нападение на представителя министерства. Сейчас футболисты уже на свободе, так как они были освобождены досрочно.

На YouTube-канале жены Мамаева было опубликовано интервью, в котором футболист делится мыслями о пребывании в тюрьме, в том числе и об отношениях со своей супругой.

"Как мы оказались в такой ситуации? За Сашу [Кокорина] не отвечу, но каждый в своей жизни допускает ошибки и что-то делает не так. Поэтому окружающим людям хочется сказать, чтобы не рылись в чужом "грязном белье". Для начала каждому не мешало бы разобраться со своими проблемами", - прокомментировал футболист слухи о том, что в день инцидента он был с другой женщиной.

Футболист признался, что сейчас ему важнее всего быть вместе со своей семьёй: "Счастлив ли я? Сейчас моё состояние такое, что я просто счастлив снова быть рядом со своими детьми и тобой", - сказал Мамаев своей жене.

Мамаев в интервью также развеял слухи о насилии в тюрьме и поделился ежедневной рутиной в заключении.

"Нет, нас не били. Ни нас, ни кого-либо другого. Правда ли, что в тюрьме нельзя говорить про других людей? Нет, как раз наоборот, если ты что-то знаешь, нельзя молчать. Но нужно учитывать, что сказанное будет необходимо доказать. Признаюсь, что находясь в заключении, начинаешь меньше говорить, потому что не о чем", - развеял некоторые тюремные мифы Мамаев.

Павел Мамаев и Александр Кокорин ФОТО: Maxim Grigoryev/TASS/Scanpix

Игрок не скрывает, что был шокирован, увидев свою камеру: "Когда вошёл в свою камеру, первое впечатление было неприятным. Я даже не могу представить, как себя чувствуют люди, у которых впереди долгосрочное заключение", - признался футболист.

"Ели много чего. Попробовали даже баланду. Была ли она вкусная? Честно говоря, есть можно было. Но её ели редко. Конечно, нужно было и самим готовить, там доступно всё в свежем виде, но проблема была в том, что готовить было не в чем", - описывает тюремное питание Мамаев.

Футболист вспоминает, что каждое действие обдумывал дважды. "Было ощущение, что перед тем, как что-то сделать, надо составить пошаговый план, по которому совершишь задуманное. Например, лежишь и думаешь, как именно надо было бы сделать что-то. Сразу мысли: сейчас сделаю то, скажу это, какими должны быть последствия. Ты дважды обдумываешь каждое действие", - заявляет футболист.

Мамаев заявил, что ещё не уверен в том, когда вернётся на поле: "Когда планирую вернуться в физическую форму? Пока ещё не знаю, так как не провожу тренировки в таком режиме, как раньше. Чувствую себя хорошо, следуя текущему плану. Всё равно каждый день там играли в футбол. В любом случае, не боюсь начать снова. Сейчас уверен, что всё будет в порядке", - сказал Мамаев.

Напомним, что 28 сентября Павел Мамаев перешёл в "Ростов". Контракт с 31-летним футболистом рассчитан на два года с возможностью продления ещё на сезон.

Последние четыре сезона Павел Мамаев провёл в "Краснодаре", а до этого выступал за московский ЦСКА и "Торпедо". Мамаев - чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка России. На счету футболиста 15 матчей за сборную. В данный момент "Ростов", имея в своём активе 23 очка, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России.

Напомним, осенью 2018-го Кокорин и Мамаев устроили две драки в центре Москвы, за что были задержаны, а позднее направлены в СИЗО "Бутырка". Их содержание под стражей неоднократно продлевалось.