Град голов в Ливерпуле. Первая победа "Челси", "Барселоны" и "Зенита"

Группа Е

Генк - Наполи 0:0

Ливерпуль - Зальцбург 4:3

Самый результативный матч вечера состоялся на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле. Интересно, что к 37-й минуте хозяева вели в счёте 3:0. В составе действующего победителя Лиги чемпионов результативными ударами отметились Садио Мане, Эндрю Робертсон и Мохамед Салах. Затем австрийцам удалось сравнять счёт благодаря голам Хван Хи Чана, Такуми Минамино и Эрлинга Холанда.

Эрлинг Холанн - четвертый, кто забил 4⃣ гола в своих двух первых играх Лиги чемпионов 🦿



До него...

⭐ Марко ван Бастен

⭐ Диего Симеоне

⭐ Дидье Дрогба#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/yUbC2bqtQ0 — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) October 2, 2019

Тем не менее "Зальцбург" не смог удержать ничью и на 69-й минуте победу "Ливерпулю" принёс Салах. После двух туров "Ливерпуль" и "Зальцбург" набрали по три очка и на одно очко уступают "Наполи", который возглавляет группу E.

Группа F

Славия - Боруссия 0:2

Барселона - Интер 2:1

Счёт в матче уже на 3-й минуте открыли гости благодаря удару Лаутаро Мартинеса. Каталонцы смогли сравнять счёт после перерыва - гол на счету Луиса Суареса. На 84-й минуте уругваец получил передачу от Лионеля Месси, переиграл вратаря гостей ударом с нескольких метров и принёс победу "Барселоне".

После двух туров группу F возглавляют "Боруссия" и "Барселона" (4 очка), "Интер" и "Славия" с одним очком занимают третье и четвёртое место. В третьем туре группового этапа дортмундская "Боруссия" сыграет на выезде с "Интером", а "Славия" примет "Барселону".

Группа G

РБ Лейпциг - Лион 0:2

Первый мяч в ворота "Лейпцига" на 11-й минуте забил Мемфис Депай, а на 65-й минуте Мартену Терье удалось закрепить преимущество французского клуба.

Зенит - Бенфика 3:1

В параллельном матче, который проходил в Санкт-Петербурге, хозяева поля обыграли португальскую "Бенфику". Авторами голов в составе "Зенита" стали Артём Дзюба, Сердар Азмун, а также Рубен Диаш, который срезал мяч в собственные ворота. На 85-й минуте нападающий португальской команды Рауль Де Томас сократил отставание в счёте.

После двух туров "Зенит" с четырьмя очками возглавляет группу G, а следом идут "Лион", "Лейпциг" и "Бенфика", которая в этом розыгрыше ещё не набрала очков.

Группа H

Лилль - Челси 1:2

Валенсия - Аякс 0:3

В матче, который проходил на стадионе "Месталья" в Валенсии лёгкую победу одержал амстердамский "Аякс". Авторами голов в составе голландской команды стали Хаким Зиеш, Донни ван де Бек и Квинси Промес, который ранее выступал за московский "Спартак".