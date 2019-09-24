Этому парню всего 19 лет, но он уже вытворяет немыслимые вещи на футбольном поле. В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов австрийский "Зальцбург" разгромил бельгийский "Генк" со счётом 6:2. Игрок "Зальцбурга" в своём дебютном матче Лиги чемпионов оформил хет-трик, а сайт УЕФА признал его лучшим игроком недели. Знакомьтесь, норвежский талант Эрлинг Холанд!

"Зальцбург" не выступал в Лиге Чемпионов с 1994-го года, а сейчас клуб снова красиво заставил говорить о себе. Всё благодаря одному из своих новоиспечённых футболистов.

Холанд открыл счёт в матче против "Генка" уже на 2-й минуте. На 34-й минуте норвежский футболист оформил дубль, а перед самым концом первого тайма Холанд забил в третий раз.

После матча о юном футболисте заговорили все, ведь норвежцу удалось побить рекорд украинца Андрея Шевченко, который держался 22 года.

Холанд забил три гола в первом тайме дебютного матча в возрасте 19 лет и 58 дней, а Шевченко оформил хет-трик, когда ему был 21 год и 37 дней (в составе киевского "Динамо" против испанской "Барселоны" в 1997 году). После сумасшедшего матча, 19-летний Холанд был признан сайтом УЕФА лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

Те, кто внимательно следит за футбольными соревнованиями, знакомы с Холандом уже давно. На молодёжном чемпионате мира этим летом, в котором победила сборная Украины U-20, Холанд стал лучшим бомбардиром турнира. Интересно, что все голы норвежец забил в одном матче - 9 голов в ворота Гондураса.

Российские болельщики должны помнить Холанда ещё лучше - в 2018 году футболист в составе "Мольде" забивал питерскому "Зениту" в плей-офф Лиги Европы. Норвежской командой тогда руководил Уле-Гуннар Сульшер, который вскоре перебрался в Англию и возглавил "Манчестер Юнайтед".

Холанда тоже ждало повышение - летом 2018-го "Зальцбург" объявил, что Холанд станет игроком австрийского клуба с 1 января 2019 года. Футболист подписал 5-летний контракт, а сумма трансфера составила 5 миллионов евро. Весну Холанд провёл довольно скромно, забив всего один гол в двух матчах, а вот к новому сезону парень подошёл в пугающей форме. Судите сами:

11 голов в 8 матчах чемпионата Австрии, хет-трик в Кубке и хет-трик в Лиге чемпионов. Всего же, после старта сезона, Холанд оформил уже 4 хет-трика. В чемпионате Латвии футболисты за весь сезон с трудом могут столько забить.

В одном из своих первых матчей в стартовом составе за "Мольде" норвежец забил 4 гола в ворота "Бранна", всего же в прошлом сезоне футболист забил 14 голов в 39 матчах. Очевидно, что нынешний сезон в "Зальцбурге" уже стал лучшим в карьере молодого игрока.

Рост Эрлинга 194 сантиметра, но это не мешает футболисту быть ловким и подвижным на поле. Интересно, что первым поверил в Холанда и дал ему путёвку в большой футбол вышеупомянутый Уле-Гуннар Сульшер, который пригласил игрока из скромной команды "Брюне". Тогда Эрлингу не было даже семнадцати, но Сульшер был убеждён - этот парень докажет своё!

Эрлинг из футбольной семьи. Его отец Альф-Инге Холанд в своё время выступал за английские "Ноттингем Форест", "Лидс" и "Манчестер Сити", в котором оборвалась его карьера. Болельщики со стажем помнят, как в 2001 году в манчестерском дерби ирландец Рой Кин умышленно нанёс травму Холанду, чуть не сломав ему ногу в колене. Альф-Инге так и не смог до конца оправиться от травмы.

Будет очень иронично, если в будущем сын Альфа-Инге окажется в "Манчестер Юнайтед" - бывшей команде Роя Кина, которой руководит его "учитель" Уле-Гуннар Сульшер.

С Англией футболиста связывает многое. Дело в том, что Холанд родился в 2000 году в Лидсе и с детства болеет за одноимённую команду своего родного города. При желании Эрлинг мог бы выступать за сборную Англии, но игрок решил выступать за Норвегию и уже провёл за неё 2 матча в отборочном раунде чемпионата Европы 2020 года.

Разумеется, что уже во всю начались спекуляции на тему того, где продолжит карьеру норвежец. Появилась информация, что за Холандом во всю следит каталонская "Барселона", которая присматривается к футболисту ещё с молодёжного чемпионата мира.

Понятно, что "Манчестер Юнайтед" также будет в числе главных охотников за талантливым футболистом, а наличие Уле-Гуннара Сульшера в качестве главного тренера - это мощнейший козырь "красных дьяволов". Одно можно сказать точно - у Холанда будет из чего выбирать, а желающим приобрести норвежца придётся раскошелиться.

5 миллионов евро, которые "Зальцбург" отдал за норвежца, сейчас вызывают улыбку. Уже сегодня портал Transfermarkt оценивает Холанда в 12 миллионов, но всем понятно, что австрийцы не продадут свою главную молодую звезду меньше, чем за 50. Хотя, если нападающий продолжит забивать с такой же периодичностью, то его ценник будет расти и расти.