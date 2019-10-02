Рижское "Динамо" потерпело сокрушительное поражение от "Авангарда"

Рижане начали активно, но этой активности хватило минут на 10. Затем "Авангард" начал медленно, но верно делать своё дело. В первом периоде Максим Чудинов и Свен Андригетто забросили по шайбе в ворота "Динамо".

Неудачным выдалось и начало второй двадцатиминутки. Сначала Рихард Маренис после броска Сергея Шумакова неудачно срезал шайбу в собственные ворота, а две с половиной минуты спустя Андригетто в одиночку обыграл нескольких защитников и поразил ворота Александра Салака, для которого этот матч стал первым в составе рижской команды.

На этом подопечные Боба Хартли решили не останавливаться и до перерыва Никита Щербак ещё раз огорчил собравшихся в "Арене Рига" зрителей.

В третьем периоде также забивали только гости. Брэндон Макмиллан заработал 4-минутное удаление, которым хоккеисты "Авангарда" с удовольствием воспользовались - голы на счету Шумакова и Кирилла Семёнова.

Напомним, что это поражение для "Динамо" стало шестым подряд. Кроме того, команда не может забить на протяжении последних трёх матчей. Интересно, сколько ещё вратарей необходимо приобрести, чтобы нападающие рижан начали забивать?

"Динамо" по-прежнему имеет в своём активе 6 очков и по-прежнему занимает последнее место на Западе, являясь худшей командой лиги. Что касается команды Боба Хартли, то "Авангард" с 18 очками является лидером Восточной конференции.

Следующий матч "Динамо" проведёт уже 5 октября - в Москве против ЦСКА. Затем у рижан запланированы два домашних матча - 7 октября против "Витязя" и 9 октября против минского "Динамо".