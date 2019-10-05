46-летняя Мария Миронова раскрыла пол и имя своего второго ребенка

Напомним, 1 октября 46-летняя актриса выложила в Instagram изображение отпечатка младенческой ножки, дав понять, что она родила второго ребенка, но не сообщив при этом никаких подробностей.

"Наше греческое чудо явилось в мир", - коротко подписала Мария трогательный пост из двух фото, добавив забавный хештег 💓#этаногакогонадонога💓.

Поклонники, естественно, бросились поздравлять свою любимицу и с нетерпением ждали известий о том, кого же она родила в Греции. И вот новоиспеченная мамочка удовлетворила их любопытство.

"Дорогие мои и любимые друзья, подписчики, тысячи людей, которые разделили мою радость, спасибо Вам!!!! Я сегодня первый день вылезла в мир!)) И он оказался таким теплым и красивым, как озеро Вулиагмени!

Дорогие мои, я получила сотни поздравлений с дочкой, но, видно, дано мне быть мамой мальчиков))). У меня родился СЫН, имя ему Теодор. ФЕДОР!"

- сообщила она подписчикам в своем Instagram.

Напомним, за плечами Марии Мироновой четыре брака. Своего до недавних пор единственного сына Андрея, которому в этом году исполнилось 27 лет, она родила от бизнесмена Игоря Удалова.

О том, что она, готовится второй раз стать мамой, актриса до последнего скрывала от поклонников и призналась в этом только в конце августа, когда находилась уже на последних месяцах беременности. Все тут же задались вопросом: а кто же отец будущего ребенка? Чтобы пресечь все слухи и домыслы (в том числе о ее романе с актером Андреем Сорокой, который младше ее на 18 лет), Мироновой пришлось сделать официальное заявление.

"...Мой официальный брак состоялся в Греции больше года назад после двух лет совместной жизни, а именно - на острове Санторини. Рожать я планирую в любимейшей нами стране, а именно - в Греции.

Мой официальный муж и отец моего будущего ребенка является директором по развитию русско-японской компании, занимающейся медицинскими технологиями.