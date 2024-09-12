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Личный опыт 40-летний "ходок на свидания" из Риги: Я встретился со 100 девушками из Tinder

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TInder.
TInder. Фото: IMAGO

"Меня зовут Антон, я рижанин, мне 40 лет, и да, я тот самый мужчина, который постоянно сидит в Tinder. Звучит как признание в клубе анонимных алкоголиков, и во многом это так и есть. Вырваться из бесконечного мира "свайпов" и "мэтчей" не легче, чем завязать с алкоголем", - признается Антон.

Если спросить латвийского мужчину о том, что он думает о Tinder, то палитра ответов будет от "там одни боты и меркантильные женщины" и "настоящие мужики знакомятся в реальности" до "встретил там свою будущую жену".

TVNET+ пообщался с многолетним пользователем приложения Антоном, который рассказал, как устроен Tinder с мужской точки зрения, какие девушки пользуются приложением, и поделился своими историями.

По словам мужчины, он пользуется приложением около 6 лет. За это время он побывал на сотнях свиданий, вел тысячи переписок и несколько раз серьезно влюбился.

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