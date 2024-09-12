Личный опыт 40-летний "ходок на свидания" из Риги: Я встретился со 100 девушками из Tinder

"Меня зовут Антон, я рижанин, мне 40 лет, и да, я тот самый мужчина, который постоянно сидит в Tinder. Звучит как признание в клубе анонимных алкоголиков, и во многом это так и есть. Вырваться из бесконечного мира "свайпов" и "мэтчей" не легче, чем завязать с алкоголем", - признается Антон.