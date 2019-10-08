У болельщиков рижского "Динамо" охрана забрала плакат с призывом сменить тренера

У болельщиков рижского "Динамо" в понедельник, 7 октября, во время игры КХЛ в "Арене Рига" охранники отобрали плакат с надписью "Ankipān, atkāpies" ("Анкипан, уйди").
Напомним, в понедельник рижское "Динамо" в домашнем матче уступило "Витязу" с результатом 1:2, потерпев уже восьмое поражение подряд.
Болельщица команды в своём профиле в социальной сети Facebook разместила фотографии, на которых видно, как охранник требует отдать плакат с надписью #ankipanatkapies (#анкипансуйди).
Под управлением главного тренера рижского "Динамо" Гирта Анкипанса команда в этом сезоне КХЛ потерпела уже 11 поражений в 14 играх.
На данный момент рижане с набранными шестью очками занимают последнее место в общей турнирной таблице. Разница забитых и пропущенных шайб разгромная - 18:55.
Следующая игра рижского "Динамо" пройдет в среду, 9 октября, против минского "Динамо".