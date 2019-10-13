В своём первом финале в этом сезоне Остапенко уступила 15-летней Коко Гауфф

Для Остапенко, занимающей 72-ю позицию в мировом рейтинге, это был первый финал турниров WTA в этом сезоне, а для 110-й ракетки мира Гауфф - это был первый финал турнира WTA в карьере.

За 1 час 39 минут матча Коко Гауфф сделала два эйса и пять брейков, четырежды ошибившись при подаче. В свою очередь Алёна Остапенко трижды подала навылет и реализовала четыре брейк-пойнта, допустив четыре двойные ошибки.

Это была первая встреча теннисисток на корте.

Примечательно, что Коко - самая молодая чемпионка соревнований WTA с 2004 года, когда Николь Вайдишова победила в Ташкенте.

Отметим, что в последний раз Остапенко выходила в финал турниров WTA весной 2018 года, когда боролась за титул в Майами. В этом сезоне латвийская теннисистка одержала 22 победы и потерпела 27 поражений.