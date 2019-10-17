Криштиану Роналду сегодня узнаёт почти каждый. Португальский футболист считается одним из лучших мастеров в своём деле за всё время. За время своей карьеры Роналду заработал много миллионов, однако путь к выдающимся достижениям дался ему отнюдь не легко.

Криштиану Роналду (полное имя Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру) родился 5 февраля 1984 года, в автономном регионе Португалии - Мадейра.

Жизнь в бедной семье

Роналду младший из четырёх детей в семье. Его родители, Мария Долореш душ Сантуш и Жозе Диниш Авейру, не имели особо прибыльных работ, потому доходы не всегда позволяли вдоволь накормить сравнительно большую семью. Мать Роналду работала поваром и уборщицей, а его отец, в свою очередь, работал в саду.

Жизнь Роналду в семье с четырьмя детьми не была лёгкой, так как одну комнату приходилось делить с обеими сёстрами и братом. К тому же, само здание, в котором жила семья футболиста, скорее было похоже на будку с тонкой крышей, чем на полноценное жилище.

Родители Криштиану делали всё, чтобы в семье все были сыты, но значимой проблемой было злоупотребление главы семьи алкоголем, что вместе с частыми переработками привело к проблемам с печенью.

"Честно, я своего отца не знаю на сто процентов. Он был алкоголиком. У нас с ним никогда не было нормальных разговоров. Это было трудно", - в интервью Good Morning Britain вспоминал об отношениях с отцом Роналду. "По правде говоря, я хотел себе другого отца, такого, который был бы рядом, когда я добивался успехов", - говорит Роналду.

Криштиану Роналду ФОТО: AFP/LETA

Первые шаги в футболе

Путь Роналду как футболиста начался, когда ему было семь лет. Отец игрока нашёл работу в местном футбольном клубе - заведующим оборудования. Молодой Роналду каждый день проводил в кругу футболистов, потому было понятно, что и его будущее будет связано именно с этим видом спорта.

Мать Роналду утверждала, что в детстве прозвищем игрока было "Плакса".

"Он регулярно плакал на поле, и не потому, что у него что-то не получалось, а, например, в ситуациях, когда после его паса кто-то из товарищей по команде не забивал гол. Он очень хотел побеждать", - рассказывала о детском прозвище Роналду его мать.

Когда Роналду было уже десять лет, его семья, тренера и другие местные жители начали замечать неоспоримый талант молодого футболиста. В местном футбольном клубе Роналду провёл только один год. Позже его способности оценил португальский футбольный гигант - лиссабонский "Спортинг". Это стало следующим жизненным вызовом для молодого игрока, так как ему предстояло уехать из родного города - единственного места, которое он знал.

Криштиану Роналду ФОТО: AFP/LETA

Академия "Спортинга"

"Оставить единственное место, которое я знал, было сложно. Я никогда не летал на самолёте и, когда увидел, как моя мать плачет в аэропорту, сам не смог сдержать слёз", - вспомнил отъезд из Мадейры Роналду.

У жителей Мадейры исторически развился заметный акцент, который крайне сложно понять другим жителям Португалии. Родной акцент Роналду доставил ему немало проблем.

"Было сложно понять, что мне говорили другие дети. Правда и они, конечно, не понимали, что я говорил. В целом было сложно общаться, потому что персонал футбольной команды тоже не воспринимал мои слова", - рассказал о языковом барьере Роналду.

Переезд из Лиссабона также не решил денежных проблем. Довольно часто футболист вместе с ещё несколькими подростками отправлялись в местный McDonalds, чтобы попросить оставшиеся бургеры.

В возрасте 14 лет игрок уже чётко осознавал, что его будущее будет связано только с футболом. В это время у молодого футболиста произошёл первый инцидент в школе. Роналду исключили за то, что тот бросил свой стул в учителя.

"Он выразил ко мне неуважение", - вспоминает тот случай португалец. "Это было время, когда я понял, что в спорте у меня действительно есть потенциал. Школа меня больше не интересовала", - говорит Роналду.

Когда Роналду было всего 18 лет, его позвали в главную команду "Спортинг", в составе которой на дружеском матче с "Манчестер Юнайтед" молодой игрок показал себя так хорошо, что английский клуб вскоре перекупил португальского футболиста за 19 миллионов евро.

Видео: Самые яркие моменты с дружеского матча Роналду против "МЮ"

После присоединения к английскому суперклубу звезда Роналду засияла в полной мере, и вскоре вся Европа узнала о новом португальском таланте.

С того момента карьера футболиста шла только в гору, даже в такие нелёгкие периоды для его семьи, как во время смерти отца Роналду, когда юноше было всего 20 лет, или три года спустя, когда его матери поставили диагноз рака груди.