От попрошайничества до миллионов. Путь Роналду к вершине
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Криштиану Роналду сегодня узнаёт почти каждый. Португальский футболист считается одним из лучших мастеров в своём деле за всё время. За время своей карьеры Роналду заработал много миллионов, однако путь к выдающимся достижениям дался ему отнюдь не легко.
Криштиану Роналду (полное имя Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру) родился 5 февраля 1984 года, в автономном регионе Португалии - Мадейра.
Жизнь в бедной семье
Роналду младший из четырёх детей в семье. Его родители, Мария Долореш душ Сантуш и Жозе Диниш Авейру, не имели особо прибыльных работ, потому доходы не всегда позволяли вдоволь накормить сравнительно большую семью. Мать Роналду работала поваром и уборщицей, а его отец, в свою очередь, работал в саду.
Жизнь Роналду в семье с четырьмя детьми не была лёгкой, так как одну комнату приходилось делить с обеими сёстрами и братом. К тому же, само здание, в котором жила семья футболиста, скорее было похоже на будку с тонкой крышей, чем на полноценное жилище.
Родители Криштиану делали всё, чтобы в семье все были сыты, но значимой проблемой было злоупотребление главы семьи алкоголем, что вместе с частыми переработками привело к проблемам с печенью.
"Честно, я своего отца не знаю на сто процентов. Он был алкоголиком. У нас с ним никогда не было нормальных разговоров. Это было трудно", - в интервью Good Morning Britain вспоминал об отношениях с отцом Роналду. "По правде говоря, я хотел себе другого отца, такого, который был бы рядом, когда я добивался успехов", - говорит Роналду.
Первые шаги в футболе
Путь Роналду как футболиста начался, когда ему было семь лет. Отец игрока нашёл работу в местном футбольном клубе - заведующим оборудования. Молодой Роналду каждый день проводил в кругу футболистов, потому было понятно, что и его будущее будет связано именно с этим видом спорта.
Мать Роналду утверждала, что в детстве прозвищем игрока было "Плакса".
"Он регулярно плакал на поле, и не потому, что у него что-то не получалось, а, например, в ситуациях, когда после его паса кто-то из товарищей по команде не забивал гол. Он очень хотел побеждать", - рассказывала о детском прозвище Роналду его мать.
Когда Роналду было уже десять лет, его семья, тренера и другие местные жители начали замечать неоспоримый талант молодого футболиста. В местном футбольном клубе Роналду провёл только один год. Позже его способности оценил португальский футбольный гигант - лиссабонский "Спортинг". Это стало следующим жизненным вызовом для молодого игрока, так как ему предстояло уехать из родного города - единственного места, которое он знал.
Академия "Спортинга"
"Оставить единственное место, которое я знал, было сложно. Я никогда не летал на самолёте и, когда увидел, как моя мать плачет в аэропорту, сам не смог сдержать слёз", - вспомнил отъезд из Мадейры Роналду.
У жителей Мадейры исторически развился заметный акцент, который крайне сложно понять другим жителям Португалии. Родной акцент Роналду доставил ему немало проблем.
"Было сложно понять, что мне говорили другие дети. Правда и они, конечно, не понимали, что я говорил. В целом было сложно общаться, потому что персонал футбольной команды тоже не воспринимал мои слова", - рассказал о языковом барьере Роналду.
Переезд из Лиссабона также не решил денежных проблем. Довольно часто футболист вместе с ещё несколькими подростками отправлялись в местный McDonalds, чтобы попросить оставшиеся бургеры.
В возрасте 14 лет игрок уже чётко осознавал, что его будущее будет связано только с футболом. В это время у молодого футболиста произошёл первый инцидент в школе. Роналду исключили за то, что тот бросил свой стул в учителя.
"Он выразил ко мне неуважение", - вспоминает тот случай португалец. "Это было время, когда я понял, что в спорте у меня действительно есть потенциал. Школа меня больше не интересовала", - говорит Роналду.
Когда Роналду было всего 18 лет, его позвали в главную команду "Спортинг", в составе которой на дружеском матче с "Манчестер Юнайтед" молодой игрок показал себя так хорошо, что английский клуб вскоре перекупил португальского футболиста за 19 миллионов евро.
Видео: Самые яркие моменты с дружеского матча Роналду против "МЮ"
После присоединения к английскому суперклубу звезда Роналду засияла в полной мере, и вскоре вся Европа узнала о новом португальском таланте.
С того момента карьера футболиста шла только в гору, даже в такие нелёгкие периоды для его семьи, как во время смерти отца Роналду, когда юноше было всего 20 лет, или три года спустя, когда его матери поставили диагноз рака груди.
Однако сегодня футболист продолжает всё так же радовать своих болельщиков великолепной игрой, и пока не похоже, что в скором времени что-то изменится.