Министр отрасли солидарна с заявившими о протестах медиками

По словам Винькеле, медики очень точно описали ситуацию. Наиболее болезненно то, что Сейм пообещал медикам повышение зарплат, зная, что не сможет выполнить обещание. "Я таких обещаний не даю и советую своим коллегам-политикам не делать этого", - сказала министр.

Она подчеркнула, что любая форма выражения мнения и протеста является приемлемой в правовом государстве, если она актуализирует тему и сигнализирует о готовности людей отстаивать свои права.

"Я понимаю возмущение людей, и душой и мыслями с коллегами, которые решились на акции протеста", - сказала Винькеле.

Она добавила, что в следующем году в бюджете на повышение зарплат в здравоохранении дополнительно выделено 42 млн евро, что больше, чем средства, выделенные другим сферам, но этого недостаточно. Чтобы выполнить нормы утвержденного Сеймом закона не хватает 78 млн евро.

"Если в Сейме не произойдет чуда и недостающие 78 млн евро не будут найдены, министерству придется договариваться с представителями отрасли о том, как наиболее справедливо распределить дополнительные 42 млн евро", - сказала министр, подчеркнув, что ясность появится тогда, когда Сейм проголосует за законопроект госбюджета во втором чтении.

До тех пор будут проводиться консультации о худшем сценарии. Однако, как сказала министр, в любом случае понятно, что заработная плата будет увеличена для работников Службы неотложной медицинской помощи, работников стационаров, также будут увеличены капитационные деньги для семейных врачей. "Но это не значит, что другим средств не нужно", - сказал министр здравоохранения, отметив, что перечислила приоритетные группы.

Как сообщалось, Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) во вторник договорился о проведении массовых акций протеста.

Профсоюз не может смириться с недостаточным финансированием здравоохранения в проекте государственного бюджета будущего года, поэтому проведет широкие многоступенчатые акции протеста - предупредительную забастовку, уличное шествие и пикет с подачей иска в Конституционный суд.

По мнению членов совета ЛПРЗСУ, правительство не способно действовать в долгосрочной перспективе и ставит под угрозу медицинское обслуживание населения и в последующие годы.

Профсоюз напоминает, что, согласно закону о финансировании здравоохранения, в 2020 году государственное финансирование медицины должно достичь 4% от внутреннего валового продукта (ВВП), а в соответствии с среднесрочными бюджетными рамками на 2020-2022 годы в 2022 году здравоохранению выделено всего 1,2 млрд евро, что составляет 3,3% от ВВП.

В 2019 году финансирование составляет 1,2 млрд евро, или 3,87% от ВВП. В соответствии с законом, в следующем году дополнительное финансирование здравоохранения должно было составить более 100 млн евро, а в бюджете предусмотрено всего 43 млн, указал профсоюз.