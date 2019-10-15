Профсоюз медработников проведет массовые акции протеста

Профсоюз не может смириться с недостаточным финансированием здравоохранения в проекте государственного бюджета будущего года, поэтому проведет широкие многоступенчатые акции протеста - предупредительную забастовку, уличное шествие и пикет с подачей иска в Конституционный суд.

По мнению членов совета ЛПРЗСУ, правительство не способно действовать в долгосрочной перспективе и ставит под угрозу медицинское обслуживание населения и в последующие годы.

Профсоюз напоминает, что, согласно закону о финансировании здравоохранения, в 2020 году государственное финансирование медицины должно достичь 4% от внутреннего валового продукта (ВВП), а в соответствии с среднесрочными бюджетными рамками на 2020-2022 годы в 2022 году здравоохранению выделено всего 1,2 млрд евро, что составляет 3,3% от ВВП.

В 2019 году финансирование составляет 1,2 млрд евро, или 3,87% от ВВП. В соответствии с законом, в следующем году дополнительное финансирование здравоохранения должно было составить более 100 млн евро, а в бюджете предусмотрено всего 43 млн, указал профсоюз.