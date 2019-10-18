Сколько получат "на руки" латвийские игроки НБА?

24-летний Кристап Порзиньгис подписал максимальный договор на пять лет с "Даллас Маверикс" на сумму в 158 253 000 долларов США (139 миллионов евро) до уплаты налогов.

В следующем сезоне до уплаты налогов звезда латвийского баскетбола получит 27 285 000 долларов США. Исходя из налоговой политики штата Техас в 2019 году, в следующем сезоне "на руки" он получит 16,6 миллионов долларов США (14,7 миллионов евро).

Порзиньгису надо будет заплатить плюс-минус 38,7% налогов от общей суммы.

ФОТО: www.mavs.com

Летом Давис Бертанс перешёл из команды "Сан-Антонио Спёрз" (тоже Техас) в "Вашингтон Уизардс". Его зарплата в следующем сезоне составит 7 миллионов долларов США (6,4 миллиона евро) до уплаты налогов. В свою очередь, после уплаты налогов он получит 3,65 миллионов долларов США (3,3 миллиона евро). Если бы Бертанс остался в Сан-Антонио, то получил бы 4,3 миллиона долларов США (3,9 миллионов евро).

От общей суммы Бертансу необходимо заплатить около 43,7% налогов.

После следующего сезона у Бертанса истечёт контракт с "Уизардс", делая его неограниченно свободным агентом. Это значит, что в случае поступления предложения, Бертанс сможет присоединиться к любой команде лиги.

ФОТО: www.nba.com/spurs

Родион Куруц уже второй год будет играть в составе "Бруклин Нетс". В сезоне-2019/2020 ему полагается оклад в размере 1,7 миллионов долларов США (1,54 миллиона евро) до уплаты налогов. Исходя из налоговой системы штата Нью-Йорк, "на руки" он получит 950 000 долларов США (863 000 евро).

Из общей суммы Куруцу необходимо выплатить примерно 43,7% налогов.

Договор с "Нетс", заключенный с 21-летним Куруцем, в силе до сезона-2021/2022, тогда руководство клуба сможет решить, продлевать контракт или нет.

ФОТО: AP/LETA

Суммы всех трёх латвийских баскетболистов, конечно, не на 100% точны, но довольно близки к реальности. Неизвестно также, сколько денег они получат в качестве премий, если таковые предвидятся. Также нет информации о стоимости услуг агентов.