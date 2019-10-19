Сб, 19.10.2019
Крича и плача, я пытался встать. Не вышло. Какой-то мужчина вызвал "Скорую". Приехали медики. Врача при виде меня вырвало. Некоторое время они думали, как положить меня на носилки, потому что ноги, за которые меня, возможно, можно было бы поднять, превратились в кровавую кашу. Александр Ронис, посол кампании Latvijas Dzelzceļš "Услышь, увидь, живи"

Макгрегор намекнул на поездку в Россию

Конор Макгрегор

ФОТО: AFP/LETA

Ирландский боксер и бывший чемпион UFC Конор Макгрегор выложил фотографию, где он запечатлен на фоне герба России. Об этом пишет "Чемпионат".

Снимок Макгрегор опубликовал на своей странице в Twitter. 

Вероятно, спортсмен посетил визовый центр при посольстве России в Ирландии. Вполне возможно, что ирландец совсем скоро посетит Россию. 

Напомним, после победы дагестанца Хабиба Нурмагомедова над бывшим чемпионом UFC Дастином Порье Макгрегор объявил о желании снова сразиться со спортсменом. Он даже подчеркнул, что хочет проведения боя в Москве. 

Между тем отец Нурмагомедова в интервью упомянул, что Хабиб вполне может провести еще один бой с ирландцем. 

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