Макгрегор намекнул на поездку в Россию

Снимок Макгрегор опубликовал на своей странице в Twitter.

Вероятно, спортсмен посетил визовый центр при посольстве России в Ирландии. Вполне возможно, что ирландец совсем скоро посетит Россию.

Напомним, после победы дагестанца Хабиба Нурмагомедова над бывшим чемпионом UFC Дастином Порье Макгрегор объявил о желании снова сразиться со спортсменом. Он даже подчеркнул, что хочет проведения боя в Москве.