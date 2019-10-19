Макгрегор намекнул на поездку в Россию

Ирландский боксер и бывший чемпион UFC Конор Макгрегор выложил фотографию, где он запечатлен на фоне герба России. Об этом пишет "Чемпионат".
Снимок Макгрегор опубликовал на своей странице в Twitter.
Вероятно, спортсмен посетил визовый центр при посольстве России в Ирландии. Вполне возможно, что ирландец совсем скоро посетит Россию.
October 19, 2019
Напомним, после победы дагестанца Хабиба Нурмагомедова над бывшим чемпионом UFC Дастином Порье Макгрегор объявил о желании снова сразиться со спортсменом. Он даже подчеркнул, что хочет проведения боя в Москве.
Между тем отец Нурмагомедова в интервью упомянул, что Хабиб вполне может провести еще один бой с ирландцем.