Отец Хабиба: Если Макгрегор приедет в Москву - будет реванш

По словам Нурмагомедова-старшего, ясность со следующим соперником Хабиба наступит после определения места проведения боя. В данный момент неизвестно, кого UFC предложит следующим, но на очереди должен быть американец Тони Фергюсон.

"Если это будет Madison Square Garden в Нью-Йорке, то следующим соперником станет Фергюсон, если Москва - Конор", - сказал отец Хабиба.

Сам Абдулманап Нурмагомедов не раз заявлял, что хотел получить бой с Жоржем Сен-Пьером, но тот объявил об окончании карьеры.

Что касается Макгрегора, то ирландец долгое время "напрашивался" на реванш и даже высказал готовность приехать в столицу России. По словам отца Хабиба, российские болельщики заслужили увидеть хотя бы один бой в Москве.

"Мы столько лет работаем, и за нас всё это время переживали. Мы должны им выступление, показать себя. И если наш поединок покажет Первый канал дети от шести до 12 лет пойдут в зал заниматься спортом. Мы обошли по просмотрам даже чемпионат мира, а футбол - спорт номер один", - сказал Абдулманап Нурмагомедов.

В интервью "Советскому Спорту" отец Нурмагомедова также отметил, что думает о том, что карьера его сына близиться к завершению, поэтому готовит ему замену.

"Ислам Махачев должен стать претендентом на титул. Но также придет конец карьеры Ислама, поэтому мы должны готовить следующего. В моём зале много талантливых ребят, которые могут удивить мир. Я это подтверждаю не словами, а делами", - сказал Нурмагомедов-старший.